內地明年2月起禁止拒收現金 助維護人民幣法定貨幣地位 中港消費者讚好

中國人民銀行聯合國家發展改革委及金融監管總局近日發布《人民幣現金收付及服務規定》，明確指出2026年2月1日起，行政機關、事業單位、公共服務機構及各類經營主體不得隨意拒收人民幣現金，亦不得對現金支付採取歧視措施。

社會大眾可保存證據投訴

有關《規定》推出後，意味超市、餐飲業、景區和學校等高頻消費場所，不可再以「僅支持掃碼支付」為由，拒絕接受紙幣或硬幣。社會大眾若遭遇拒收現金或對現金支付採取歧視性措施時，可保存證據向當地人民銀行分支機構投訴，相關部門將依法查處並公示處罰結果。

事實上，隨著手機支付普及，內地部份商家為降低管理成本和追求便利，已逐漸取消現金支付方式，令市場上部份群體面臨不便，其中包括大批老年人不懂使用智能手機，並有外國遊客無法適應「掃碼支付」的情況。

有內媒指出，新規旨在維護人民幣的法定貨幣地位，防止拒收人民幣現金行為，並滿足社會大眾對多樣化支付方式的需求，促進現金流通環境的便利性。

不少內地消費者亦在社交平台上對《規定》表示贊成，有指「萬一斷網斷電，現金還能支撐生活」，亦有人分享之前在商店或銀行經歷過拒收現金的經歷，直言想向監管部門投訴；另一方面，亦有香港消費者認為，「社會的確要平衡，發展高端科技很重要，但年長一輩也要同時照顧的」。

特殊場景亦需提供現金服務

對於無人值守及使用「一卡通」結算等特殊場景，《規定》亦指自助服務設備必須能夠應對無法使用移動支付、網路故障或設備故障的現金支付需求；在園區、景區和學校等「一卡通」結算地點，必須提供方便的現金充值和退卡服務；同時，使用轉換手段收取現金的商家不得收取手續費。

金融服務保障方面，《規定》指明，經營性的銀行金融機構必須辦理現金存取業務，並配置足夠的現金自助設備。針對「零錢兌換」問題，要求銀行對於一次性持有大量硬幣和小面額紙幣的客戶，提供預約或分批次辦理服務。