日本央行加息0.25厘符預期 日圓跌至4.98算 日股升幅擴至1%

宏觀經濟
更新時間：11:37 2025-12-19 HKT
發佈時間：11:32 2025-12-19 HKT

據日本傳媒報道，日本央行一如市場預期加息0.25厘，政策利率由0.5厘升至0.75厘，為30年來最高水平。

報道指，日本央行是以9:0一致投票通過政策決議，若經濟和物價前景實現，預計將繼續加息。

加息消息公佈後，日圓匯價走弱，美元兌日圓升至156，每百日圓兌港元跌至4.98算。日本股市則升幅擴大，日經指數最新升1.5%。

息口自1995年以來最高

日本央行將基準利率上調0.75厘，是自1995年以來的最高水平。日本於去年開始政策正常化，放棄了自2016年以來實施的全球唯一的負利率政策。自此日本央行一直堅持逐步提高利率的立場，表示其目標是看到工資和物價上漲的「良性循環」。

日本通脹率已連續44個月高於央行2%的目標，今日較早時公佈11月CPI增長2.9%。據勞工部數據，高通脹已對實際工資造成壓力，實際工資已連續10個月下降。

不過，加息可能會加劇日本經濟的下行風險。第三季度修正後的GDP數據顯示，經濟收縮幅度超過最初估計，按月收縮0.6%，按年率計收縮2.3%。

今次加息亦正值日本政府債券收益率創下數十年新高，增加了日本更高借貸成本的風險，並加劇了財政壓力。據國際貨幣基金組織的數據，亞洲第二大經濟體已擁有全球最高的債務與GDP比率，接近230%。

↓即睇減息部署↓

