中國減持美國國債118億美元 持有量降至2008年來最低

宏觀經濟
更新時間：11:02 2025-12-19 HKT
發佈時間：11:02 2025-12-19 HKT

中國10月減持美國國債118億美元，持有量降至6887億美元，創出2008年以來的最低。

據美國財政部周四公佈的數據，美國國債10月海外總持倉下降58億美元，至9.24萬億美元，主要由於中國大幅拋售而下降。

美國國債最大的海外持有國的日本，其持倉增加107億美元，達到1.2萬億美元，觸及2022年7月以來最高水平。英國的持有規模排第二，持倉增加了132億美元，達到8779億美元。

持倉規模排名第三的中國10月減持美國國債118億美元，至6887億美元，創2008年以來的最低。被市場分析視為中國托管賬戶所在地的比利時同月增持16億美元，達到4684億美元。


 

