哈塞特據報與特朗普關係過於密切 受具影響力人士抵制 接任儲局主席機會減

美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接任聯儲局主席一事，原本被市場視為「板上釘釘」，但據報遭美國總統特朗普身邊具影響力人士抵制。

據《CNBC》引述消息報道，有人擔心哈塞特與特朗普關係過於密切，而諷刺的是，這一點最初卻使其成為接任聯儲局主席的熱門人選，而有關阻力或許可以解釋為甚麼12月初重新安排另一候選人聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）的面試。

特朗普早前口風有變

特朗普早前曾告訴記者已經選定了聯儲局主席人選，但上周五接受外媒採訪時卻表示，沃什及哈塞特均為下任聯儲局主席大熱人選，有關言論令投資者感到意外，而哈塞特在預測市場的賠率也隨之暴跌。

報道提到，有關情況更多表現的是對於沃什的推崇，而不是對哈塞特的批評。摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）上周對哈塞特和沃什都給予高度評價，但其一些言論卻讓人覺得更偏愛沃什。

報道又引述消息人士指出，哈塞特的地位開始遭遇阻力，是因為部份人越來越擔心，如果債券市場認為他過於受特朗普控制，可能最終會引發債市動盪。

