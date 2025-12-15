Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞洲G3貨幣債及離岸人債表現活躍 渣打料明年發行量不減

宏觀經濟
更新時間：09:43 2025-12-15 HKT
發佈時間：09:43 2025-12-15 HKT

今年以來，亞洲區（日本除外）G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券一級市場表現活躍，渣打大中華及北亞區債務資本市場主管嚴守敬早前接受訪問時表示，今年截至11月13日，區內G3貨幣債券發行量按年增長24.2%至2,005.6億美元，並已超出去年全年發行量，料全年增幅可達約25%。離岸人民幣債券（包括存款證）方面，他指經過首季發行量下跌後，第2季起明顯反彈，帶動首10個半月的發行量按年升13%至6,677.25億元人民幣。

離岸人債發行量首季後大反彈

嚴守敬認為，今年離岸人民幣債券發行量表現需逐季看才更清楚其趨勢，事關年初情況頗艱難，因當時美國總統特朗普上場掀起關稅戰，令人民幣匯率存在不確定性，以致首季人民幣債發行量表現欠佳，全季發行量為1,183.48億元（人民幣，下同），按年下跌20.9%，但往後季度的發行量已大幅追回，抵銷首季跌幅之餘，還帶來增長，令年初至11月13日期間的發行量按年升13%，料全年增長勢頭持續。

第2季離岸人民幣債的發行量為2,045.87億元，按年大幅反彈33%；第3季則為2,550.86億元，上升17.6%。

越來越多機構發長期離岸人債

他指現時離岸人民幣債發行人已較多元化，當然仍以中資發行人佔多數。今年所見，有不少國企、央企發行離岸人民幣債，且不乏中資發行人發行離岸人民幣債作再融資來償還到期美元債， 因有見及人民幣利率較低。同時，很外境外發行人基於內地有投資而發離岸人民幣債，以滿足其人民幣資金需求。另一特別現象，就是越來越多機構發行10年期或以上的長年期離岸人民幣債。

今年截至11月13日，亞洲區G3貨幣債券發行量不但按年錄得逾兩成升幅，並已較去年全年多出244.81億美元或近14%。他指年底前仍有很多G3貨幣債發行在安排中，故相信全年發行量可增約兩成半。

展望明年，嚴守敬預期G3貨幣及離岸人民幣的發行量將持續上升，其中離岸人民幣債發行，將受惠人民幣國際化、中港兩地監管機構積極推動、市場存在需求，以及不少成功發行例子，吸引更多發行人參與。而減息周期則有利美元債發行。

