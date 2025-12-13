Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

用好用足各類政府債券資金 財政部：發行超長期特別國債

宏觀經濟
更新時間：16:12 2025-12-13 HKT
發佈時間：16:12 2025-12-13 HKT

財政部部長藍佛安周五（12日）主持召開黨組會議，會議指出，按照中央經濟工作會議部署安排，明年政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，提升宏觀經濟治理效能。

會議指出財政部門要準確把握明年經濟工作的總體要求和政策取向，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，提高政策精準性和有效性。

用好「雙貼息」 實施提振消費行動

用好用足各類政府債券資金，發行超長期特別國債，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作。支持優化「兩新」政策實施，用好個人消費貸款和服務業經營主體貸款「雙貼息」政策，大力支持實施提振消費專項行動。

適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，更好發揮政府投資帶動效應，推動投資止跌回穩。加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策。加強財政政策與金融政策協同，更好同向發力、形成合力。

解決地方財政困難 有序化解地方債

重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，嚴禁違規新增隱性債務。嚴肅財經紀律，黨政機關要堅持過緊日子。健全預期管理機制，提振社會信心。要及早謀劃、落實落細明年各項財政工作，進一步提高財政宏觀調控效能，有力推動經濟社會持續健康發展。

