沃什居聯儲局主席名單之首 特朗普：他認為必須減息

宏觀經濟
更新時間：10:15 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:15 2025-12-13 HKT

美國總統特朗普接受《華爾街日報》訪問時，他傾向選擇前聯儲局理事沃什(Kevin Warsh)或國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)在明年執掌聯儲局，而沃什居於他的名單首位。

哈塞特仍屬考慮人選

特朗普周五受訪時說：「是的，我認為他是。我認為你有凱文和凱文。他們倆——我認為兩位凱文都很棒。我認為還有其他幾個人也很棒。」

有報道指，特朗普周三在白宮與沃什舉行了45分鐘會議，特朗普追問沃什，如果他被選中領導聯儲局，他是否可以信任沃什會支持降息。特朗普在接受《華爾街日報》採訪時證實了這消息。特朗普在談到沃什時說：「他認為必須降低利率。和我談過的其他人也都這麼認為。」

特朗普又說，他認為下一任聯儲局主席應該就利率設定在何種水平徵求他的意見。他說：「通常情況下，現在已經不這麼做了。以前這是例行公事。應該這麼做。這並不意味著——我不認為他應該完全按照我們說的去做。但我們當然——我是一個明智的聲音，應該被傾聽。」

冀一年後利率低至1厘

當被問及他希望一年後的利率水平是多少時，特朗普說：「1厘，也許更低。」他說，降息將有助於美國財政部降低為30兆美元政府債務融資的成本，「我們應該擁有世界上最低的利率。」

沃什曾在喬治布殊(George Bush)政府擔任經濟顧問，2006至2011年期間擔任聯儲局理事。2017年，特朗普曾為聯儲局主席職位面試過沃什，但最終選擇了鮑威爾。

