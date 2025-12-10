美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次

美國聯儲局於本港時間周四凌晨三時，公布今年最後一次議息結果，一如預期，減息四分一厘，降至3.5厘至3.75厘之間。而市場人士認為，本港最優惠利率（P息）由於早已處低位，未必會同步下降；又認為美國減息周期未完，明年上半年或再減息兩次。

不過，根據反映聯儲局官員預測的「點陣圖」，明年全年只會再減息一次，後年即2027年亦同樣減息一次，各同減四分一厘。

聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票結果為9比3，反映委員之間對減息仍存在分歧。部分委員支持降息以避免勞動市場進一步疲軟，而另一些委員則認為寬鬆政策已達到極限，並可能加劇通膨。

此外，聯儲局上調明年經濟增長預測，由9月預估1.8%升為2.3%；又預計長期增長率為1.8%。

本周全球市場焦點落在聯儲局會後聲明、最新利率預測「點陣圖」及主席鮑威爾的演講。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，聯準會目前採取觀望態度，會根據未來經濟情勢和新數據，評估是否繼續降息。不過他同時也宣布週五起開始購買首輪400億美元國債。聯儲局預計，此後購買規模將維持數月高檔，然後可能會大幅縮減。當局亦取消對常設隔夜回購操作的操作限制。

在聯儲局公布結果之前，芝商所FedWatch工具最新預測降息四分一厘的可能性為89.9%。分析指就業增長不足以跟上勞動力供應增長，失業率呈上升趨勢，構成減息的核心依據。

美國減息｜港息大概率不再同步下調

港息方面，本港銀行已於9月及10月兩度下調Ｐ息。臻享顧問董事總經理王良享認為，今次美聯儲降息後，香港P息大概率不會再同步下調，因爲目前已經重返加息周期前水平，下調P息將壓縮銀行收入空間。此外，目前銀行一個月同業拆息（HIBOR）仍維持在3厘左右水平，缺乏足夠的減息空間。他又指，銀行或將透過調整貸款息差的方式適當降低封頂貸款利率，間接為貸款客戶減輕負擔。

展望明年走勢，王良享指，美聯儲於明年上半年有望迎來降息，其中6月降息概率極高，因為5月在美國總統特朗普主導之下，聯儲局主席將換屆，新主席或將推出寬鬆貨幣政策。此外，美國就業市場疲軟以及通脹水平低於市場預期，均增加來年的降息預期。高盛首席經濟學家哈祖斯亦預計，聯儲局將在1月暫停降息週期，隨後在3月和6月實施降息，從而將聯邦基金利率推低至3%至3.25%的水平。

華僑銀行香港經濟師姜靜指，美聯儲將繼續推進寬鬆周期，料逐步削弱美元利差優勢。美國近期就業市場和消費者情緒均疲弱，預料美元來年將繼續溫和走軟，惟需對短期風險保持謹慎。

美國減息｜哈塞特能否接棒未有定論

另一邊廂，現任聯儲局主席鮑威爾任期將於明年五月屆滿，目前白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被視為熱門接任人選，又預期聯儲局可能會在會議上減息0.25厘，但英國《金融時報》報道稱，特朗普與財政部長貝森特（Scott Bessent）預計會見前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）。哈塞特最終能否接棒，仍有變數。

哈塞特預期，周四（4日）受訪時，被問及是否認為聯邦公開市場委員會（FOMC）需在本月會議減息，他表示「我認為我們應該，我認為我們很可能這樣做。」他補充指，聯儲局理事及地區主席最近的表態，「他們現在似乎更傾向於減息」。

美國聯儲局將於本港時間周四（11日）凌晨宣佈議息結果。

美國議息時間表

美國聯儲局議息日期 聯儲局議息結果 美國基準利率 香港跟隨加息/減息幅度 香港基本利率 2025年12月11日 減0.25厘 3.5% - 3.75% 待公布 4% 2025年10月30日 減0.25厘 3.75% - 4% 減0.125厘 4.25% 2025年9月18日 減0.25厘 4% - 4.25% 減0.125厘 4.5% 2025年7月31日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年6月19日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年5月8日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年3月20日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年1月30日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2024年12月19日 減0.25厘 4.25% - 4.5% 減0.125厘 4.75% 2024年11月8日 減0.25厘 4.5% - 4.75% 減0.25厘 5% 2024年9月19日 減0.5厘 4.75% - 5% 減0.25厘 5.25% 2024年8月1日 維持不變 5.25% - 5.5% 維持不變 5.75% 2024年6月13日 維持不變 5.25% - 5.5% 維持不變 5.75% 2024年5月2日 維持不變 5.25% - 5.5% 維持不變 5.75% 2024年3月21日 維持不變 5.25% - 5.5% 維持不變 5.75% 2024年2月1日 維持不變 5.25% - 5.5% 維持不變 5.75% 2024年1月31日 維持不變 5.25% - 5.5% 維持不變 5.75%

資料來源：聯儲局官網

美國減息｜美國最新經濟數據

美國9月消費支出數據低於前值，核心個人消費支出（PCE）價格指數符合預期。數據顯示，美國9月核心個人消費支出（PCE）物價指數按年上升2.8%，低於市場預期，為今周減息提供進一步支持。

至於美國上周首領失業救濟人數創逾3年新低，由前周21.8萬回落至19.1萬人，低於預期22萬。截至11月12日，持續申領失業救濟人數193.9萬人，低過預期196.3萬人及前值194.3萬人。人力資源公司Challenger報告顯示，美國企業11月宣布的裁員人數按月減少53%至7.1萬人，按年計則升24%。

