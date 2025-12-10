AI從「工具時代」邁向「夥伴時代」  內地科研機構盤點AI十大趨勢

中國科研機構量子位智庫發布《2025年度AI十大趨勢報告》顯示，2025年AI正從「工具時代」邁向「夥伴時代」，其發展將深刻重塑經濟結構、社會形態和人類生活方式。報告並列出AI發展十大關鍵趨勢，包括算力基建化、晶片AI化、AI重塑流量入口並開闢Agentic互聯網等。

一、算力基建化。資料中心需求狂飆，算力經濟是智慧產業第一大引擎。未來需要建造更多的「計算工廠」（資料中心）來滿足AI對運算能力的巨大需求。

二、晶片AI化。AI原生需求重塑晶片創新，專為AI設計的晶片會越來越多，以滿足AI處理大量資料、進行複雜運算等特殊需求。

三、預訓練決定大模型格局梯隊，架構創新決定預訓練水準。意即大模型的好壞很大程度取決於前期的訓練品質，而訓練方法和技術將得到創新從而影響模型訓練效果。

四、大模型落地進入推理時間，推理需求倒逼模型創新。AI模型開始從「學習階段」 進入「應用階段」。AI模型將通過處理具體任務促使模型改進。

五、資訊AI應用期，物理AI研發期，具身智能成合流風口。現在AI主要處理文字、圖片等數位訊息，未來會發展到能理解和操作物理世界，例如機械人會像人一樣感知和行動。

六、AI重塑流量入口。革新以往的PC互聯網和行動互聯網，開闢Agentic互聯網，未來AI Agent會直接幫用戶找到需要的信息和服務。

七、多模態成AI應用落地關鍵，影片、3D、程式碼依序展現生產力。未來AI不僅能理解文字、圖片，還能處理影片、3D 影像等多種資訊。

八、AI硬件百端齊放。未來在筆記本電腦、手機、汽車、眼鏡、玩具等端口，都將配備人工智能。

九、AI4S突破加速AGI（通用人工智慧）實現，AI數理化觸及博士程度；讓AI擁有和人類相似的綜合能力。

十、開源AI進入中國時間，AGI（通用人工智慧）擁有中國路線。預計中國在AI開源領域會有更大發展。