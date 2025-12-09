植田和男暗示加息在即 警告債息升得太快或出手買債 日圓再度跌穿「5算」
更新時間：15:39 2025-12-09 HKT
發佈時間：15:39 2025-12-09 HKT
發佈時間：15:39 2025-12-09 HKT
日本央行行長植田和男今日（9日）在國會答問時表示，「如果經濟前景實現，將進行加息」，強化了市場對日本加息的預期。他又表示，長債利率近期上升速度相當快，央行將在「特殊情況」下將增加債券購買規模。受日本央行收緊貨幣政策預期影響，日本中長債息近期持續攀升，其中具指標性的10年期國債收益率更曾創下逾18年新高。日圓匯價方面，每百日圓兌港元再度跌穿「5算」，報「4.98算」；美元兌日圓則報156.13水平。
稱實現經濟與物價預測可能性上升
植田和男重申，鑑於美國經濟及關稅政策相關的不確定性有所降低，日本實現當前經濟與物價核心預測的可能性正逐步上升。另外，他形容日本勞動力市場已變得極為緊張，工資與物價面臨比供需缺口所顯示更強的上行壓力。
他又強調，目前實質利率仍處於極低水平，若經濟與物價的核心預測得以實現，央行將根據經濟與物價形勢的改善，繼續上調政策利率，逐步調整貨幣寬鬆程度。
目前市場普遍預期日本央行將在下周五（19日）加息，植田和男並沒有對此作出正面回應，僅稱正積極收集企業加薪信息，屆時將綜合各項數據作出適當判斷。
