安永畢舜杰指香港成國家高質量發展重要支點 「中國蛻變成引領者」

宏觀經濟
更新時間：15:44 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:44 2025-12-05 HKT

會計師事務所安永舉辦第二十屆「安永企業家獎」頒獎典禮，安永大中華區業務主管合夥人畢舜杰致詞時表示，香港正發揮背靠祖國、連通世界的優勢，及作為超級聯繫人的角色，在中國高質量的發展過程中擔當重要支點。

畢舜杰指，回顧過去20年，見證了中國經濟從「學習者」、「追趕者」蛻變為「引領者」的歷程，更目睹了中國民營企業家的成長過程，相信各企業家正以科技創新，引領新質生產力發展，成為推動中國未來經濟發展的根本動力與初心。

星展：企業追求新機遇紛「走出去」

星展香港董事總經理兼北亞洲區私人銀行業務總監吳淑燕出席同一場合時亦表示，近年越來越多來自內地和香港的企業家，正積極尋求「走出去」的發展路徑，這源於他們對多元化發展的渴望、對新機遇的追求，以及建立基業的雄心。她稱，星展基金會在過去10年，已經向超過160多家中小企業提供上億元的資金支持，幫助這些企業發展個壯大。她續指，星展基金會於2023年已承諾在未來的10年投入約10億新加坡元（約60億港元），用支持具有社會影響力的企業和項目，同時幫助弱勢群體。

