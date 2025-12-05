下任聯儲局主席「大熱」哈塞特料本月減息0.25厘 

美國總統特朗普親信、下任聯儲局主席大熱的白宮經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）預期，聯儲局可能會在下次會議上減息0.25厘。

哈塞特周四（4日）受訪時，被問及是否認為聯邦公開市場委員會（FOMC）需在本月會議減息，他表示，「我認為我們應該，我認為我們很可能這樣做。」他補充指，聯儲局理事及地區主席最近的表態，「他們現在似乎更傾向於減息」。

當被問及如果被提名並確認擔任聯儲局主席，他會進一步減息多少，哈塞特回避了這個問題，稱主席的工作是「對數據非常敏感」，並考慮調整利率會對通脹及就業產生甚麼影響。他又說：「總統考慮的人選有很多。我很榮幸能和這些優秀的人一起入選。讓我們拭目以待吧。」

現任聯儲局主席鮑威爾的任期將於2026年5月結束，哈塞特過去幾周成為了最熱門人選。特朗普日前表示，他計劃在2026年初宣布聯儲局主席的人選，並已確定最終人選。他近日多次稱讚哈塞特，並暗示可能提名他。

相關文章：美國減息｜聯儲局12月減息機會達87% 特朗普親信料減0.25厘 即睇最新議息及官員言論