Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

下任聯儲局主席「大熱」哈塞特料本月減息0.25厘 

宏觀經濟
更新時間：10:30 2025-12-05 HKT
發佈時間：10:30 2025-12-05 HKT

美國總統特朗普親信、下任聯儲局主席大熱的白宮經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）預期，聯儲局可能會在下次會議上減息0.25厘。

哈塞特周四（4日）受訪時，被問及是否認為聯邦公開市場委員會（FOMC）需在本月會議減息，他表示，「我認為我們應該，我認為我們很可能這樣做。」他補充指，聯儲局理事及地區主席最近的表態，「他們現在似乎更傾向於減息」。

當被問及如果被提名並確認擔任聯儲局主席，他會進一步減息多少，哈塞特回避了這個問題，稱主席的工作是「對數據非常敏感」，並考慮調整利率會對通脹及就業產生甚麼影響。他又說：「總統考慮的人選有很多。我很榮幸能和這些優秀的人一起入選。讓我們拭目以待吧。」

現任聯儲局主席鮑威爾的任期將於2026年5月結束，哈塞特過去幾周成為了最熱門人選。特朗普日前表示，他計劃在2026年初宣布聯儲局主席的人選，並已確定最終人選。他近日多次稱讚哈塞特，並暗示可能提名他。

相關文章：美國減息｜聯儲局12月減息機會達87% 特朗普親信料減0.25厘 即睇最新議息及官員言論

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
18小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
5小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
9小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
4小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
12小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
16小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
17小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
14小時前
印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場
即時國際
7小時前
星島申訴王｜奪命大火市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
04:17
星島申訴王｜奪命大火 市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
申訴熱話
3小時前