日本30年國債拍賣意外強勁 或顯示債息已升至吸引水平

日本財務省今日（4日）進行的30年期國債拍賣創下自2019年以來最強勁的需求，顯示債息攀升至吸引水平，投資者開始重返市場，但其後30年期國債收益率下跌了3個基點至約3.39厘。此外，目前市場對日本央行本月加息預期同步升溫，預計機會率高逾九成。

認購倍數遠高近一年水平

據外媒報道，日本是次發行的國債認購倍數躍升至4.04倍，高於上次拍賣水平，並遠高於過去一年的平均水平。安盛投資管理公司的高級固定收益策略師Ryutaro Kimura表示，拍賣結果出人意料地強勁，很可能是因為許多投資者認為，當收益率超過3.4厘時，增加超長期債券的敞口是可以接受的。

儘管長債需求回穩，但日本其他期限國債的收益率仍然較高，特別是對貨幣政策變化更為敏感的短期國債。日本央行行長植田和男本周發表略顯「鷹派」的言論，稱將衡量加息的利弊並採取適當行動。路透更引述消息指，日央行很大機會在12月加息，且政府將容忍這一決定。

本月加息預期同步升溫

利率互換目前顯示，市場預計日本央行在12月19日舉行的政策會議上加息的可能性高達91%，遠高於一周前市場預期的56%。法國農業信貸銀行證券亞洲宏觀策略師Ken Matsumoto認為，若12月加息後，下次加息將相隔一段長時間，這「應該對債券有利」。

為資助首相高市早苗的經濟刺激方案，日本政府已宣布計劃增加短期債務發行，包括在2年期及5年期國債拍賣中增加3,000億日圓（約19.3億美元），並在國庫券供應中增加了6.3萬億日圓。

投資者現在將把注意力轉向下周的5年期和20年期國債拍賣，以及聯儲局的政策決定及其對日本央行政策路徑的影響。