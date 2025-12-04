日本政府據報容許央行12加息 每百日圓兌港元續企「5算」

據路透引述消息報道，日本央行可能在12月加息，將政策利率從0.5厘上調至0.75厘，為今年1月以來首次加息，並預計日本政府將容許這個決定。受加息預期推動，日圓匯價近期已明顯走強，今日則輕微回吐約0.1%，其中美元兌日圓暫報155.38水平，每百日圓兌港元報5.009算。

「如果央行想加息，請自行決定」

報道引述一位消息人士指出，政府的立場是「如果日本央行想在本月加息，請自行決定」；另一位消息人士則稱，政府已做好容許12月加息的準備。

事實上，日本央行行長植田和男周一發表講話時，已表明將在本月考慮加息的利弊，被視為釋出明確信號12月或加息，並導致市場預期12月加息的可能性達80%。

日本財務大臣片山皋月周二亦表示，政府與日本央行在經濟評估方面之間「沒有分歧」。即使是首相高市早苗身邊被視為支持通貨再膨脹的顧問也未有表示反對，其中包括政府小組成員Toshihiro Nagahama周三表示，如果日圓持續疲軟，首相可能會接受12月加息。