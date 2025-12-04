Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本政府據報容許央行12加息 每百日圓兌港元續企「5算」

宏觀經濟
更新時間：14:38 2025-12-04 HKT
發佈時間：14:38 2025-12-04 HKT

據路透引述消息報道，日本央行可能在12月加息，將政策利率從0.5厘上調至0.75厘，為今年1月以來首次加息，並預計日本政府將容許這個決定。受加息預期推動，日圓匯價近期已明顯走強，今日則輕微回吐約0.1%，其中美元兌日圓暫報155.38水平，每百日圓兌港元報5.009算。

「如果央行想加息，請自行決定」

報道引述一位消息人士指出，政府的立場是「如果日本央行想在本月加息，請自行決定」；另一位消息人士則稱，政府已做好容許12月加息的準備。

事實上，日本央行行長植田和男周一發表講話時，已表明將在本月考慮加息的利弊，被視為釋出明確信號12月或加息，並導致市場預期12月加息的可能性達80%。

日本財務大臣片山皋月周二亦表示，政府與日本央行在經濟評估方面之間「沒有分歧」。即使是首相高市早苗身邊被視為支持通貨再膨脹的顧問也未有表示反對，其中包括政府小組成員Toshihiro Nagahama周三表示，如果日圓持續疲軟，首相可能會接受12月加息。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
22小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
21小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
13小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
6小時前
01:22
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
10小時前