財政部下周三在港發行70億人民幣國債 息率最高1.88厘

國家財政部日前公布，將於下周三（10日）在港發行70億人民幣國債。本港金管局今日（4日）亦發公告宣佈，財政部將在香港增發20億人民幣的2027年到期國債、30億人民幣的2028年到期國債，以及20億人民幣的2030年到期國債，並於12月10日進行投標，12月12日交收。

公告提到，2027國債、 2028國債和2030國債的年利率分別為1.75厘、1.8厘和1.88厘，分別於相關系列國債的最後一個利息支付日到期。每一系列的增發國債將以統一發行價格（即相關系列投標中成功獲接納的最低價格）以及已累積的利息發行。

每項投標均須以50萬人民幣或其整數倍數為單位，增發國債的價格報價變動幅度為萬分之一（0.01%），保留小數點後兩個位。投標結果將於金管局網站及迅清結算有限公司網站公布。