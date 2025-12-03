Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄羅斯首發人民幣主權債 總額達200億 財長稱需求超預期

宏觀經濟
更新時間：10:58 2025-12-03 HKT
發佈時間：10:58 2025-12-03 HKT

俄羅斯首次發行人民幣主權債。根據俄羅斯財政部發佈聲明顯示，分兩批發行了總額200億元人民幣（約28億美元）的境內固定利率債券。

明年考慮發更多人民幣主權債

據彭博報道，俄羅斯財長Anton Siluanov周二在莫斯科一場論壇上表示，政府的目標是為企業借款人建立一個基準，而本次發行規模原本目標為26億美元，但需求超出預期，明年亦將考慮發行更多人民幣主權債。他又提到，投資者主要對其中期限較短的一批債券更感興趣。

聲明顯示，其中一批2029年2月到期的120億元人民幣債券票面利率為6厘；另一批2033年6月到期的80億元人民幣債券，票面利率則為7厘。

報道提到，俄羅斯在軍事支出高企且石油收入下滑之際，正尋求增加借款。該國預算赤字預計將達創紀錄的5.7萬億盧布，約佔其GDP的2.6%。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
16小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
20小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
9小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 11:06 HKT
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
19小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
17小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
10小時前