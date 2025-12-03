俄羅斯首發人民幣主權債 總額達200億 財長稱需求超預期

俄羅斯首次發行人民幣主權債。根據俄羅斯財政部發佈聲明顯示，分兩批發行了總額200億元人民幣（約28億美元）的境內固定利率債券。

明年考慮發更多人民幣主權債

據彭博報道，俄羅斯財長Anton Siluanov周二在莫斯科一場論壇上表示，政府的目標是為企業借款人建立一個基準，而本次發行規模原本目標為26億美元，但需求超出預期，明年亦將考慮發行更多人民幣主權債。他又提到，投資者主要對其中期限較短的一批債券更感興趣。

聲明顯示，其中一批2029年2月到期的120億元人民幣債券票面利率為6厘；另一批2033年6月到期的80億元人民幣債券，票面利率則為7厘。

報道提到，俄羅斯在軍事支出高企且石油收入下滑之際，正尋求增加借款。該國預算赤字預計將達創紀錄的5.7萬億盧布，約佔其GDP的2.6%。