特朗普明年初揭曉儲局新主席 暗示是哈塞特 嘲鮑威爾是「頑固公牛」

宏觀經濟
更新時間：10:22 2025-12-03 HKT
發佈時間：10:22 2025-12-03 HKT

美國總統特朗普周二在白宮內閣會議上表示，計劃於明年初宣布接任聯儲局主席的人選，並於同日暗示國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）為接替現任主席鮑威爾的人選。他更批評鮑威爾為「一頭頑固的公牛」，稱其行動緩慢、做事謹慎。

當眾稱哈塞特「潛在主席」

特朗普透露，在與財政部長貝森特（Scott Bessent）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商下，原本約十人的候選名單「已縮小至一人」。早前貝森特曾指人選可能在聖誕節前後公布，但特朗普的最新言論將時間推遲至明年初。

在會議後的一場活動上，特朗普當場表示，「我想這裡也有一位潛在的聯儲局主席。」他亦指出，哈塞特是值得受尊敬的人，並對其表達感謝。

斥鮑威爾行動慢 過於謹慎

數月以來，特朗普持續向聯儲局施壓，希望配合其低利率政策主張。他周二再次批評鮑威爾，批評他行動過慢、過於謹慎，更形容鮑威爾是「一頭頑固的公牛，大概不喜歡你的總統」。鮑威爾任期將於明年5月屆滿，這將是特朗普上任以來改變該機構決策方向的最大機會。

