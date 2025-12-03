日本月內勢加息 重燃日圓拆倉潮憂慮 專家稱反應過大 「瑞郎已取代日圓成主流」

美國聯儲局12月減息預期升溫之際，日本央行本月加息的機會亦大增，重燃市場對「日圓套息交易拆倉潮」的憂慮，更有分析指拆倉行動已在悄悄進行，因而拖累風險資產表現。不過，高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》訪問時派「定心丸」，指現時套息交易以零息的瑞士法郎為主流，即使出現日圓拆倉，其風險亦不及過往高。

財務大臣表態支持央行

日本央行行長植田和男周一（1日）在名古屋發表講話，強烈暗示本月會加息，表明央行將在會議上「權衡利弊」後作出決定。他同日會見傳媒時又指，央行與政府密切溝通，以此表明首相高市早苗也不反對加息。日本財務大臣片山皋月周二（2日）則表示，政府與日本央行對目前經濟溫和復蘇的看法沒有分歧，期望央行實施適當貨幣政策，持續及穩定地實現通脹目標。

日本央行去年7月底出乎市場預期加息0.15厘，觸發大量日圓套息交易拆倉。

在日本加息機會大增下，市場重燃對日圓套息交易拆倉潮的憂慮。值得留意的是，日本央行於去年7月底出乎市場預期加息0.15厘，當時配合美國減息預期升溫，觸發大量日圓套息交易拆倉，曾拖累環球金融市場急挫。

所謂「日圓套息交易」，是指投資者借入低息的日圓，轉而投資回報更高的資產，以賺取息差；不過，一旦日本加息或日圓升值，資金成本變高，投資者為償還日圓貸款，便會拋售高收益資產。

策略師：套息交易正平倉

事實上，風險資產近日受壓，尤以比特幣跌勢明顯。據外媒引述加密貨幣交易公司Wintermute策略師Jasper De Maere指出，日本低息促成了套息交易，現在這些交易正在平倉，導致風險資產遭到拋售。Jacobs Investment Management創始人Ryan Jacobs亦表示，日本央行在經歷數十年超寬鬆貨幣政策後，終於發出一個時代終結的信號，建議投資者留意日圓走強及日債收益率上升，可能會令資金從美國債券和股市抽走。

不過，梁偉民直言市場反應過大，相信拆倉潮暫時風險不大。他指，自去年日本加息以來，市場較多使用瑞郎作套息交易。瑞士央行今年6月央行減息0.25厘，將利率下調至零，他指出，現時瑞郎借貸成本比日圓更平，而且瑞郎處於高位，出現急升的可能性也較日圓低，所以不少人轉向借瑞郎作套利交易、不再高度集中在日圓，令日圓的拆倉風險不及過往高。

拆倉潮還看日圓升值幅度

他又指，日圓拆倉潮主要看日圓的升值幅度，回看去年8月日圓是在短時間內急升近15%，但今次暫時升幅很小、1%也不足，明顯拆倉應不會發生，除非日圓升值至150、145水平才會明顯一些。

梁偉民指，加密貨幣在日本央行未暗示加息前已弱勢。

另外，他相信日本央行本月即使加息，也不會持續地進行，會審視經濟情況再決定，隨時本月加息後又暫停很長時間。對於加密貨幣走勢，在日本央行未暗示加息前已弱勢，市場信心在「幣圈爆倉潮」後持續低迷，資金流走自然會在試底，並相信現時8萬美元為底部。