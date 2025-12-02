中港醫療融合成趨勢 3類服務北上需求大 康健：定期有內地客南下｜中國宏觀經濟論壇

星島新聞集團今日（2日）舉行「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」，在題為《醫療保險協同創新 健康灣區穩根基》的環節，由大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑擔任主持，問到香港與內地醫療融合情況，香港大學深圳醫院院長張文智分享現時該院有21%的門診量來自香港市民；住院量則佔16%，可見港人北上需求龐大。康健國際醫療集團營運總監陳振康則提到，集團定期有內地南下客人，來港接受醫療服務，香港在高端醫療服務、藥物等方面仍有優勢。

保險業界推跨境聯通服務

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，本港醫療面臨三大挑戰，包括醫療通脹壓力、人口老化、香港公營需求大也促使不少市民北上就醫，保險業界針對這個趨勢在產品設計上配合，舉例有高端產品不論在內地或香港治療，也提供相同保障；另外又跟多間內地醫療機構合作，提供包括跨境癌症聯通服務，兩地醫護人員可視像合作。

展望兩地醫療融合未來發展，歐陽佩玲（左二）表示保險公司正跟優質醫療機構合作。

張文智表示，香港大學深圳醫院在數據上，已是香港市民北上深圳看病的首選，例如門診量有21%來自香港市民，即每日6,000人接受門診計，約1,200人是香港市民，而且每月也上升1至2%。住院量方面，包括入院治療及手術，現時香港市民佔16%。

部份手術在港等候時間長

接受服務主要有三方面，一是香港看病難、等候時間長的手術，如骨科換關節、心血管手術、白內障；其次是內地價格較香港便宜的牙醫（內地稱為口腔科）及中醫門診；第三則是體檢，因內地體質素佳好及較便宜。

陳振康認為，兩地醫療融合是自然趨勢，也是自由選擇，除了香港市民北上就醫，集團也有內地病人來求診，例如有長期病患者來港看家庭醫生，因為對本地長期病患藥物較有信心。

康健國際醫療集團營運總監陳振康。

展望兩地醫療融合未來發展，歐陽佩玲表示保險公司正跟優質醫療機構合作，例如做好預先批核，直接處理醫療費用帳單；同時保險公司較早了解治療方案，可減少濫用情況，亦減輕患者治療康復過程的心理負擔。

張文智提到，該院持續先行先試跨境醫療合作，先後有打通香港醫療券、疫情期間支援病人計劃、跨境救護車等，最新則有電子病歷互通等。他坦言兩地融合必然發生，認為兩地是差異性發展，而非競爭性發展。陳振康則希望不同持份者繼續合作，進一步讓大眾市民負擔得起醫療。

