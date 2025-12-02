港數字資產監管政策「快廣深」 業界倡藉代幣化產品提升金融中心地位｜中國宏觀經濟論壇

星島新聞集團舉行「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」，論壇的第二部分集中討論數字資產監管方針。金融發展局行政總監區景麟表示，本港政府自2022年推出數字資產政策宣言後，至今已推出六大相關措施，本港監管機構的反應已「越來越快、廣、深」。香港數碼資產學會創辦人區偉志指出，當香港有效監管代幣化產品，將有利提升其國際金融中心地位，建議本港發行虛擬資產期貨，以及容許業界推出數字資產掛鈎結構性產品。

在《香港領航數字資產、變革機遇與挑戰》論壇環節上，區景麟表示，Web3發展對傳統金融體系帶來很大影響，本港政府不斷推出相關政策，推動代幣化技術應用在實體金融層面，每次都為市場作出「Proof of Concept（概念驗證）」，舉例指目前香港是全球唯一一個政府三度發行代幣化綠色債券。他強調，對數字資產的監管是以「相同業務、相同風險、相同規則」為本，由於Web3仍屬新行業，監管機構仍需時適應及學習，但近年的監管措施已越來越快，內容亦更廣而深。

區景麟（中）表示，由於Web3仍屬新行業，監管機構仍需時適應及學習，但近年的監管措施已越來越快，內容亦更廣而深。

同場的區偉志表示，當今傳統金融資產的總市值超過100萬億美元，而Web3只有約3萬億美元，增長潛力巨大，而全球投資者已經習慣傳統金融資產的規則，香港有能力「將傳統金融資產遊戲規則引用到Web3，成為Web3中心。」他建議，港交所（388）可引入虛擬資產期貨，而監管機構亦可為加密貨幣掛鈎的結構性產品發牌，吸引更多基金或從事人員來港發展。區偉志又指出，Web3其中一個特點是去中心化，產品屬全球通行，投資者會選擇流動性高或監管相對不嚴格的地方，香港的監管亦因此需要從中作出平衡。

區偉志（中）指出，Web3其中一個特點是去中心化，產品屬全球通行，投資者會選擇流動性高或監管相對不嚴格的地方，香港的監管亦因此需要從中作出平衡。

本港Web3公司安擬集團（Animoca Brands）總裁歐陽杞浚就指出，RWA（現實世界資產）能發揮香港國際金融中心的實力，其關鍵是取得流動性，在監管層面，不應沿用傳統監管制度下採取保守方針，否則反而對港元資資或國際金融中心地位有挑戰。他指出，Animoca Brands目前推動的其中一個業務是「零知識證明（zero-knowledge proof）」，可在隱藏個人資料下核實身分驗證，屬推動代幣化資產發展的其中一環，促請當局以創新領域去監管。

KGI凱基首席投資總監梁啟棠就指，由於RWA包含不同種類的底層資產，每項風險各異，因此難以以統一標準監管，建議採用「披露為本」的原則監管，讓低業將風險分類，相關投資者則可因應其熟悉領域作出決策，相信此舉「未必需要寫得太死，亦可以鼓勵創新。」

區塊鏈平台波場TRON集團環球財務總監歐陽力恒表示，業界從來不抗拒監管，因有監管可讓投資者安全交易，但是Web3行業一直捕捉市場需求，希望當局會適度放寬，就業務的個別特性去調整手法。

