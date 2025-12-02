內企「出海」步2.0階段 特朗普變相成推動力 逾200名CEO來港取經｜中國宏觀經濟論壇

星島新聞集團今日（2日）舉行「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」，當中題為 《走向全球 企業出海戰略佈局與深耕策略》的環節，由香港科技大學工商管理學院兼任教授陳家強擔任主持。特首政策組副組長關家明指出，內地企業「出海」已進入2.0階段，出海企業數量及層面日益擴大，坦言是美國總統特朗普是其中一個推動力。他坦言，與十年前相比，當前出海企業不僅包括大型國企，更有大量中小企業加入；區域分佈也從沿海擴展至內陸，達到七三比。他坦言，以往香港協助內地企業出海的一套做法已行不通，因此今年9月《施政報告》提出設立「出海專班」。

相關文章：星島「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」今舉行 會前全場默哀 郭曉亭籲關懷社區、共渡難關

特首政策組副組長關家明。

毛振華：CEO學院有逾200內地企業家

內地企業出海需求大，在學界也見此苗頭。特首政策組研究策略專家組成員、香港大學經管學院教授毛振華表示，現時港人「CEO學院」，有逾200名內地企業家港上課，不少正是為學習「出海」知識而來。

特首政策組研究策略專家組成員、香港大學經管學院教授毛振華。

香港大學協理副校長（環球事務）兼港大經管學院副院長（對外事務）鄧希煒亦表示，現時內地市場「內卷」情況嚴重，企業賺錢不易也放眼海外，他提到除了「高管培訓班」幫助他們學習「出海」知識，現在政府設立了「出海專班」也方便為他們對接專業服務等幫手。

李淑菁：「出海專班」統籌各部門資源

投資推廣署助理署長李淑菁介紹，政府已於10月6日正式啟動「出海專班」，統籌不同政策局和部門資源，匯聚商界企業及專業服務如律師、會計、銀行、投行，為內地企業提供一站式服務。

投資推廣署助理署長李淑菁。

陳正思：香港貨運優勢助力出海

機場管理局商務執行總監陳正思以大灣區國際貨運為例，表示約70%空運貨物經由香港出口，香港國際機場連接全球220個航點，快速可抵達世界半數人口所在地，是電商企業、尤其是中小企出海的重要助力。她分享了機場貨運數據平台，通過區塊鏈技術連接供應鏈各環節數據，並與金融機構合作，為中小企提供基於貨運數據的融資服務。

機場管理局商務執行總監陳正思。

提到香港在協助內企出海的不足之處，關家明坦言在特朗普影響下，不少內企目標市場已從傳統的歐美轉向「一帶一路」沿線國家，但在這些國家由於語言、文化及法律與歐美不同，香港仍未很有能力協助；教育上的聯繫也不強；金融上也仍有短板，例如需要更多人民幣融資工具，因此不止政府，他寄語商界、學界一同努力。毛振華亦同意內企在海外融資上有困難，香港應着力抓住這方面機會，在發債、信貸、結算上進行改革。

內企出海不是單純地「走出去」

多位嘉賓均同意，協助內企出海不是單純地「走出去」，香港在內企出海後仍有角色。關家明表示，現在「出海2.0」，不同於以往做中介、做夥伴，現在香港要做平台，讓企業全過程用這到香港這個平台，繼續增值達到雙贏。

多位嘉賓均同意，協助內企出海不是單純地「走出去」，香港在內企出海後仍有角色。

李淑菁表示，投資推廣署已從過去地單向服務企業轉為「雙向奔赴」，不僅吸引外資來港，更積極助力內企通過香港走向全球。她提到早前在港舉行的「Invest Saudi」活動，不再是單單鼓勵沙地企業來港投資，現在也幫助內企通過香港到當地投資，是互動、非單向的，出海專班也體現香港這個平台的重要性。

鄧希煒：香港也吸引全球南方學者

鄧希煒則指出，香港可做好學術雙循環，例如現時南美、中東等「全球南方」國家也對香港及內地資金很有興趣，期望吸納香港及內地資金幫助當地經濟，因此香港也吸引全球南方學者、企業家來港學習。

香港大學協理副校長（環球事務）兼港大經管學院副院長（對外事務）鄧希煒。

至於協助內企出海的未來工作，鄧希煒說過往常說「不出海就出局」，現在是「亂出海就出事」，例如在ESG、勞工守則等方面，香港顧問可提供合法合規的協助。陳正思則提到機場與內地初創企業合作研發無人車的例子，該技術不僅在率先香港國際機場應用，再應用到海外多個機場，其後更引進到內地機場，由「走出去」變「回流」內地。

相關文章：

林幗瑛稱本港角色 升級至「增值平台」 獲國際資金加速配置｜中國宏觀經濟論壇

沈建光籲港加強交通建設 打造北都成連接器 「京東正加大對港投資」｜中國宏觀經濟論壇

周以升指港樓市已溫和復蘇 租金回升至2019年峰值 值得內地借鑑｜中國宏觀經濟論壇