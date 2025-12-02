林幗瑛稱本港角色升級至「增值平台」 獲國際資金加速配置｜中國宏觀經濟論壇

星島新聞集團舉行「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」，署理政府經濟顧問林幗瑛在主題演講上表示，在不明朗的國際環境下，香港是投資者眼中最具吸引力的選項之一，過去一年多國際資金加速配置來港，又稱香港的角色已從連接全球與內地，升級為將資本、企業與產業鏈精準對接到新市場、新機遇的增值平台。

林幗瑛指出，目前國際貿易格局聚焦區域協作、科技和資本跨境流動，增強供應鏈的韌性，減少對單一市場的依賴，在此背景下，「香港既要成為連接內地與世界的重要節點，也要成為內地企業、國際企業雙向奔赴的首選平台。」她指，未來香港會主動對接國家的戰略，用好香港的優勢，進一步深化大灣區合作，推動香港更好融入和服務國家發展的大局，努力鞏固和提升香港作為國家三大國際樞紐的定位。

她稱，香港作為超級聯繫人，在連接內地與全球的資本、企業都發揮很關鍵橋樑的作用，舉例指2024年香港外來直接投資（FDI）流入金額高達1260億美元，排名全球第三；新股集資額在今年首10個月累計2160億元，排名全球第一；而今年首11個月，恒生指數顯著上升接近30%，為投資者帶來可觀的回報。

林幗瑛又指出，香港在全球經濟貿易中發揮新功能，企業以更快、更低風險、更具競爭力進入市場，而內地企業在走出去的過程中，面對法規合規、知識產權保護、供應鏈管理與風險控制等挑戰，多項需求正是香港的優勢和價值。

她續稱，目前越來越多內地和海外的企業在香港上市融資，設立財資管理中心、研發中心及區域總部，於2024年底，有接近一萬家母公司在海外及內地的企業，選擇香港作為基地，創歷史新高。

在國際創科樞紐發展方面，林幗瑛指出，香港積極推動科技創新與產業創新融合，而港投公司充分發揮發揮資本的引領作用，「目前港投公司每1元的投資，至少帶動6元的市場長期資金跟投」，除了推動技術突破，更吸引企業和人才在香港落戶，形成完整的產業生態。她指出，自成立以來，港投公司已投資超過150個具前沿技術的項目，其中2家企業已在香港上市，並有10多家企業年內提交在港上市申請，涵蓋半導體、醫療創新、氫能與儲能等技術。



