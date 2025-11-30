Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地11月製造業PMI升至49.2 仍遜預期及連續8個月處收縮區

宏觀經濟
國家統計局公布，內地11月製造業採購經理指數（PMI）為49.2，較前月上升0.2個百分點，惟低於市場預期的49.3，並連續8個月處於收縮區間。此外，非製造業PMI則降至49.5，較前月下降0.6個百分點，同樣遜市場預期的50，並跌入收縮區間。至於綜合PMI產出指數為49.7 ，較上月下降0.3個百分點，反映經濟水平整體平穩。

小型企業PMI明顯回升

從企業規模看，大型企業製造業PMI按月下降0.6至49.3；中、小型企業PMI分別為48.9和49.1，較上月升0.2和2個百分點。

從分類指數看，生產指數為50，較上月升0.3個百分點；新定單指數為49.2，較上月升0.4個百分點；原材料庫存指數為47.3，較上月持平；從業人員指數為48.4 ，較上月升0.1個百分點；供應商配送時間指數則為50.1 ，較上月升0.1個百分點。

高技術製造業保持擴張

國統局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指出，11月製造業PMI升至49.2，景氣水平有所改善，其中原因包括產需兩端改善、小型企業PMI明顯回升、高技術製造業保持擴張，以及市場預期穩中有升。

非製造業商務活動方面，受假期效應消退等因素影響，服務業商務活動指數下降至49.5，較上月下降0.7個百分點；不過，建築業商務活動指數為49.6 ，較上月升0.5個百分點，反映建築業景氣水平有所改善。

