比特幣啟示錄 太陽定律與新四年周期｜陳新燊

2025年10月6日比特幣創下126,279美元歷史高點，隨後在一個半月內下跌近30%，11月24日價格在8.5萬美元左右，11月21日單日暴跌10.44%，一度跌破8.2萬美元，創七個月新低。

回望過去兩年，市場經歷了現貨ETF通過時的狂歡、第四次減半後的死寂、美聯儲降息周期的爆發，以及此刻關於「牛市是否終結」的終極焦慮。那些曾經高喊「超級周期永不落幕」聲音開始顫抖，而那些堅守傳統「四年周期律」的老兵正在悄然離場。根據Farside Investors的數據，2025年比特幣ETF累計凈流入已超過2024年同期，達到約148億美元，這表明機構資金仍在支撐市場，但散戶情緒已趨謹慎。

在這個歷史性的節點，我們需要重新審視那個支配了加密市場16年的幽靈——「四年周期」。筆者提出更能解釋當下複雜金融環境的新範式——「太陽定律」（SunSun Rule），它將供給側的動態博弈與需求側的非線性情緒相結合，提供更全面的分析框架。

第一章 舊時代的遺輝：解構流行的「四年周期」習慣

在深入探討太陽定律之前，我們必須先理解統治了幣圈十餘年的比特幣四年周期論。

線性思維的舒適區

傳統的「四年周期」核心邏輯簡單粗暴：代碼即法律，減半即暴漲。該理論認為，比特幣每21萬個區塊（約四年）的產量減半，是推動價格上漲的唯一絕對動力。這一觀點源於PlanB的S2F模型，曾在過去周期中得到驗證。

刻舟求劍的時間表

基於此，市場形成了一套刻板的「日曆崇拜」：減半後一年狂暴大牛市，兩年後暴跌80%。然而，2025年的市場表現讓許多死守這一規律的人感到困惑：為甚麼漲幅沒有預期的那麼高？

根據歷史數據，本輪從低點（約5萬美元）至高點（12.6萬美元）的漲幅僅約1.5倍，遠低於2017年的20倍或2021年的3.5倍。為甚麼機構的操作手法完全不按套路出牌？這正是舊範式的缺陷所在：它忽略了比特幣已經通過ETF與全球宏觀經濟深度綁定的事實。

第二章 範式轉移：太陽定律的思維

要理解2025年的行情，筆者提出「太陽定律」。其核心定義是「雙輪驅動模型」：供給側關注成本的動態博弈，需求側關注流動性的非線性爆發。

供給側：關於「底底」的悖論

在太陽定律的框架下，我們必須警惕一個廣為流傳的誤區——即「礦工成本是鐵底」。

目前，根據劍橋大學算力模型及主流礦企財報測算，隨著算力難度的提升和電費波動，本輪周期高效能礦機的平均關機價（即生產成本）確實構成了8.5萬至9萬美元的支撐區間。許多分析師據此認為，價格絕不可能跌破此線。

然而，這存在一個致命的「底底悖論」：在真實的歷史熊市中（如2018年、2022年），價格往往會殘酷地擊穿關機價。其邏輯鏈條如下：

1. 擊穿成本：當價格跌破成本，低效能礦工無利可圖，被迫關機甚至破產拋售。

2. 難度下調：隨著算力離場，全網難度下調。

3. 成本重估：難度下調導致剩餘礦工挖出一枚比特幣所需的電力減少，單位成本降低。

因此，成本線支撐是動態下移的，而非靜態的「物理鐵底」。盲目迷信9萬美元是絕對底部是危險的，因為一旦發生礦工投降，成本底可能會迅速下移至7萬美元甚至更低。

需求側：對非理性的繁榮

在需求側，流動性是燃料。根據邊際收益遞減規律，本輪周期公認低點是2022年11月的15,476美元（FTX暴雷底），即使算2023年10月ETF前的約25,000美元，漲幅有500%；若算2024年3月減半前的約6萬美元，漲幅超過100%。

但是，我們不能忽視金融市場的非線性特徵：雖然理性模型給出了12.6萬美元的目標，但一旦FOMO（錯失恐懼）情緒與算法交易產生共振，價格可能會出現短暫的、脫離地心引力的「超漲」（Overshoot）。這包括量化基金捕捉動量越漲越買，以及做市商為了對沖看漲期權風險而被迫在現貨市場追高的伽馬擠壓。

這種非理性的繁榮往往會導致價格瞬間刺破理性估值，形成一個尖銳的「吹頂」。雖然本輪高點止步於12.6萬美元，但這種非線性風險始終是太陽定律中必須警惕的「黑天鵝」。

第三章 深度比較：太陽定律 vs 傳統四年周期

為了更清晰地展示兩種理論的差異，我們從三個維度進行深度剖析。

驅動邏輯的差異

傳統周期迷信「稀缺性」，認為只要減半，價格必漲。太陽定律強調「動態平衡」。供給側的成本底是會移動的，需求側的頂點是由流動性泡沫決定的。減半只是搭台，美聯儲的印鈔機和礦工的生存博弈才是主角。

市場結構的差異

傳統周期是草莽江湖，散戶主導，情緒化嚴重。太陽定律是機構主導。機構具有嚴格的再平衡策略，當比特幣佔比過高時會強制賣出。這解釋了為甚麼本輪牛市更像納斯達克指數，而非曾經的「妖幣」。

逃頂指標的差異

傳統周期依賴日歷（減半後18個月）。太陽定律依賴「數據三角」——全球M2增速、ETF凈流量和鏈上MVRV（Market Value to Realized Value）一個衡量加密資產「市值」相對於「已實現市值」的比值，用來判斷整個市場或特定群體當前是處於盈利還是虧損狀態，例如，2025年10月MVRV超過3.5且ETF流入枯竭時，即為高危信號。

隨著市場成熟，單純的時間周期（Calendar Cycles）確實逐漸失效。流動性才是資產價格的真正燃料。

第四章 2025年實戰覆盤：坎蒂隆效應的完美演繹

本輪周期（2023-2025）清晰地演繹了坎蒂隆效應，即新增貨幣從中心向外圍擴散的過程。

第一階段：聰明錢的搶跑（2023 Q4 - 2024 Q3）

華爾街利用信息優勢，在ETF獲批前提前布局。此時散戶觀望，貝萊德們「悄悄吸籌」。

第二階段：主升浪與機構共振（2024 Q4 - 2025 Q2）

美聯儲降息，流動性閘門打開。M2增長率達4.2%，支撐價格突破8萬美元。這是由真金白銀的法幣購買力推動的最肥美階段。

第三階段：非理性繁榮與流動性枯竭（2025 Q3 - 2025 Q4）

當比特幣突破10萬美元，最後一名理性的投資者投降了。雖然基本面顯示上漲乏力，但非線性的FOMO情緒一度試圖將價格推向更高。然而，隨著ETF凈流入開始枯竭（11月連續流出後雖有回流但趨勢謹慎），價格最終在12.6萬美元見頂回落。這驗證了太陽定律的判斷：沒有流動性支撐的「超漲」終將回歸地心引力。

第五章 2026年終局推演：兩個世界的碰撞

展望2026年，傳統周期與太陽定律給出了截然不同的劇本。

回調深度的預測：警惕「動態底部」

傳統周期觀點認為市場將崩盤85%，重回2萬美元。太陽定律則預測軟著陸，但伴隨風險。雖然目前9萬美元附近有礦工成本支撐，但我們必須銘記「底底悖論」。如果宏觀環境惡化導致價格有效擊穿8.5萬美元，引發礦工大面積關機，那麼底部將不再是9萬，而可能動態下移至7萬甚至6.5萬美元。因此，2026年的底部預測不是一個點，而是一個區間：7.5萬至8.5萬美元。

市場形態的預測：溫水煮青蛙

2026年大概率不會出現瞬間崩盤，而是呈現「陰跌—反彈—再陰跌」的走勢。這種走勢旨在通過時間換空間，清洗掉那些高槓桿的投機者。十萬美元將成為未來一年重要的心理關口和阻力位。

總結：在模糊正確中穿越周期

文章的最後，我們不僅要跳出K線的起伏，更要打破思維的慣性。太陽定律的提出，並非為了創造一個新的水晶球，而是為了打破我們對「確定性」的迷信。

關於底部的動態性：告別刻舟求劍的安全感

我們必須深刻理解，市場沒有永恒的物理鐵底。傳統的四年周期論讓我們誤以為礦工成本是一道不可逾越的馬其頓防線，但太陽定律揭示了殘酷的真相：底部是活的。當宏觀流動性退潮與礦工投降發生共振時，成本線會隨著算力的撤退而下移。因此，在即將到來的2026年，不要在所謂的「關機價」上孤注一擲。真正的底部，往往誕生於所有人都認為「支撐無效」的絕望時刻，它是動態博弈後的廢墟重建，而非靜態的日歷刻度。

關於頂部的非理性：承認數學無法計算瘋狂

同樣，我們也必須敬畏頂部的不可預測性。雖然數據模型可以給出12.6萬美元的理性估值，但它無法量化FOMO錯失恐懼情緒的張力。頂部的形成，往往是流動性枯竭與最後一次非理性衝刺的產物。試圖精準逃頂是傲慢的，因為你永遠無法預知最後一名接盤者何時入場。承認頂部的非理性，意味著我們必須在市場還在狂歡時，就學會分批離場，哪怕錯失最後一段瘋狂的漲幅，也好過在流動性枯竭的瞬間被埋葬。

切記

在這個由代碼與人性共同書寫的金融實踐中，周期可以重覆，但重覆的方式一定比想象得更狡猾。在熊市滿屏「抄底喊單」中，請緊記「底部是活的」。這不是預測，而是覺醒。在加密貨幣這一劇烈波動、非常不確定性領域，保持理性、持續學習才是長期生存之道。

最危險的從來不是價格的狂升暴跌，而是一個停止思考、固守陳舊思維的大腦。

