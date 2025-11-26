港零售商需放棄價格競爭思維 商場IP活動助增獨特體驗 AI及機器人增效率

北上消費潮持續、內地品牌密集攻港，本港零售業在高成本結構性困境及價格競爭劣勢下，正面對傳統業態承壓及市佔率重構的雙重考驗，而「體驗升級」與「AI賦能」或是破局核心，例如商場創造獨特場景、AI精準行銷與自動化服務，中小企亦可透過技術升級重塑商品價值等。星島新聞集團將舉辦「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」，特邀業內專家結合實戰案例分析消費趨勢，探討AI時代香港零售的生存之道與價值重塑之路。

商場升級「生活圈」吸引留港消費

新鴻基地產旗下The Point作為全港最大型的商場綜合會員計劃，至今擁逾300萬名會員，其行政總裁吳秀美認為，北上消費熱潮重塑了消費者對性價比及服務期望，香港零售業則打造獨特的本地消費體驗回應，例如商場升級為集購物、娛樂及美食於一身的生活圈，以新地商場為例，今年特別引入香港首店2nd STREET及韓國人氣食肆青年大邦等。

自從推出為較高消費會員而設的The Point Gold會員計劃後，亦成功將消費從單純購物，延伸至全方位尊貴生活體驗，例如透過提供專屬貴賓室、預約電動車充電、雙倍積分等禮遇，並利用會員數據為商戶精準推送個人化優惠，有效提升高消費會員的忠誠度、到訪次數和消費額等。

實體零售方面，以無可取代的線下體驗及貼心服務突圍，具體策略包括舉辦熱門IP主題活動，例如Toy Story、KAKAO FRIENDS等，將「粉絲經濟」轉化為實體人流與銷售；增設寵物友善、親子天地等設施，延伸出「第三空間」，讓商場成為社交生活據點。

另外，The Point App提供眾多商場及商戶優惠內容，後台運用AI技術及逾千個個人化標籤智能推送最相關資訊，令會員體驗更個人化，更快接觸適合自己的優惠。同時，該App整合線上餐廳取票、泊車優惠、獎賞及商戶推廣，將線上流量帶動至線下消費，形成商場專屬生態圈。吳秀美相信，商場以「生活圈」定位，結合線下獨特體驗與數據驅動的個人化服務，有效吸引顧客留港消費，並在電商競爭中突圍。

抖音及小紅書等數據 實現精準營銷

數碼港人工智能與數據科學總監嚴滌宇指出，香港零售業已走出低谷，呈現溫和復甦，中環更有餐飲企業在今夏創下消費額歷史新高，但未能成功轉型的商戶仍然要面臨淘汰。隨着市場M型化趨勢，零售業也迎來新機遇，例如清真菜系等小眾市場的興起。

嚴滌宇強調，香港零售業應放棄與內地進行成本競爭，轉而透過AI技術聚焦於高質量與訂制化體驗，具體應用包括以機器人實現餐廳服務與廚房自動化提升效率；透過分析抖音、小紅書等平台數據，實現精準營銷與個人化內容推送。對中小企而言，可選用已整合AI技術的現成系統輕鬆升級。

他期待論壇討論能超越將AI實現工作自動化的初步階段，進一步探索AI如何催生革命性的零售與餐飲新模式，為用戶創造前所未有的體驗。

價格戰毫無勝算 應確立中高端定位

香港中小型企業聯合會主席鄭仲邦認為，在北上消費潮與內地電商的雙重衝擊下，香港零售業必須正視「高成本」的結構性現實，放棄價格競爭思維，轉向提升體驗與AI應用來尋求生存空間。

鄭仲邦指出，北上消費「便宜又高質」已成不可逆轉趨勢，加上本地租金居高不下，香港業主無意減租，使價格戰毫無勝算。他強調，零售業出路在於應用AI技術，例如實體店引入虛擬試衫技術，讓顧客毋須親身試穿，也可預覽搭配效果，更可透過AI分析顧客喜好，精準推薦最適合的商品，提升購物效率及體驗。

為推動轉型，他建議業界應確立中高端定位，專注提供無可替代的消費體驗，令消費者認同200元一餐飯是物有所值的。至於本地電商亦應專注銷售高單價、高品質的商品，並提供善售後保障，而非與淘寶、拼多多等打價格戰。

他期待論壇能夠為業界提供具體建議，包括探討在內地零售強勢下，香港企業的生存之道、本地企業運用AI成功突圍的實戰案例，以及探討香港與內地企業合作共贏的空間。

活動合作查詢：[email protected]

相關文章：

港數字資產發展落後美國 專家籲放寬監管吸流動性 促進市場創新

港扮演內企出海橋頭堡 角色超越行政支援 「走出去，更能走進去」

全球變局下中國迎3大挑戰 經濟前景遠勝歐洲 京東沈建光料明年關稅趨穩

世界多極化已不可逆轉 專家籲內地開放破局 港宜建「全球南方金融中心」

中國經濟40年間極速崛起 內企出海成新機遇 港做好橋樑「比任何時候強大」