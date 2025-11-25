Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本通脹加劇 中國大米成搶手貨 當地民眾讚「性價比最高」

宏觀經濟
更新時間：12:18 2025-11-25 HKT
發佈時間：12:18 2025-11-25 HKT

雖然中日關係惡化，但隨着日本通脹不斷加劇，據報多款中國產大米出現在日本商店顯著位置，並且經常售罄，這些5公斤裝大米定價約2980日圓至3,300日圓（約148至163港元）之間，相比在中國市場售價上漲了數倍。有日本民眾接受媒體採訪時直言「中國米很好吃」，又稱「2980日圓的中國大米性價比最高」。同時，日圓近期不斷貶值，進一步提升了日本物價上漲的壓力，最新每百日圓兌港元報「4.959算」，單計本月已累跌約1.7%。

日本通脹連續50個月上升

綜合媒體報道，日本總務省上周公布了當地10月份核心CPI按年升3%，已是連續50個月上升，並較上月的2.9%升幅繼續擴大。早前亦有報道指出，日本今年將有逾2萬種食品加價，令民眾感到強烈的生活壓力。

根據日本農林水產省數據顯示，受極端高溫導致大米失收影響，日本大米價格自去年夏季起持續上升，截至11月9日的一周，一袋5公斤裝大米均價為4,316日圓（約214港元），打破今年5月創下的紀錄。

雞蛋價格按年上漲13.6%

除了米價之外，受禽流感及飼料漲價等因素打擊，雞蛋價格亦較去年同期上漲13.6%。日本一家電商平台近期調查亦顯示，超過99%受訪者認為，物價上漲帶來負擔，有81.6%的人感受到強烈壓力。

