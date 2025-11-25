Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普簽行政命令啟動「創世使命」 與Nvidia等私營企業合作拓AI

宏觀經濟
更新時間：11:05 2025-11-25 HKT
發佈時間：11:05 2025-11-25 HKT

據彭博報道，美國總統特朗普周一簽署一項行政命令以啟動「創世使命」，為聯邦政府推動AI創新的一項努力。美國白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios表示，該計劃將加強政府各部門間的研究協調，更有效地整合AI工具，以實現更多科學突破。

「正處於一場科學革命邊緣」

Kratsios補充，這項任務將利用能源部國家實驗室的計算資源來獲取聯邦數據集，開展更多利用AI的實驗，並預測這項工作將有助於縮短科學發現的時間。Kratsios更形容，「憑借AI力量，美國正處於一場科學革命的邊緣」。

報道引述了一名高級政府官員表示，政府將與英偉達（Nvidia）、戴爾（Dell）、HPE及超微半導體（AMD）等私營企業合作，強化實驗室的超級運算資源。

另外，官員們亦表示此舉將加速材料工程、健康科學和能源領域的科學發現，並認為創新帶來的成果有助提升產能及降低物價，也是政府回應選民對生活成本擔憂而優先考慮的事項之一。

