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33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮

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更新時間：08:19 2026-08-06 HKT
發佈時間：08:19 2026-08-06 HKT

中風不是長者的專利，一位年僅33歲的港男在Threads發長文分享了自己「由鬼門關走出來」的經歷，他早前突發中風導致左半身癱瘓，但最令一眾網民震驚的，是其母親竟在事發後足足拖了3日才報警送院，幸好樓主最終大步檻過。

樓主隨帖文上載上月（7月）在公立醫院覆診的「到診紙」以證所言非虛，到診證明隱約可見他被確診為「Subarachnoid hemorrhage」（蛛網膜下腔出血），屬腦中風。他在帖文中以逾千字分享了自己作為年青人的中風經歷，內容細緻地涵蓋了由病發、入院、手術、康復以至心路歷程的各個階段，在網絡引起極大迴響。

突發半癱 無知母親延誤送院

樓主在帖文中表示，事發在今年3月1日，他在毫無預警下突然中風。他憶述當時情況十分無助，表示自己「左半身完全癱瘓，去廁所都要好努力爬起身先解決到」。但是，面對兒子半身不遂，樓主母親的反應卻令人難以置信：「我老母唔知發咩神經，到3月4日先叫我老竇報警入院。」足足拖延了三日，連當晚的救護員都忍不住質問為何不早點報警，樓主坦言當時「我都唔知點答」。

樓主回憶，他隨即被「送咗去北區醫院再送去威爾斯（沙田威爾斯親王醫院）」，當時他神智不清，只「隱約記得推咗去咗做CT，之後再做顯影掃描，話打嘢入血管度再照下」。

送威院驗出「蛛網膜下腔出血」 緊急通血管

經送院檢查後，醫生證實樓主患上「蛛網膜下腔出血」（Subarachnoid hemorrhage），情況危急，必須在同一位置進行微創手術通血管，否則便要開刀。面對突如其來的重病，樓主一度崩潰：「我諗咗陣，突然悲從中來喊出嚟......條命我嘅，死咗咪一了百了，冇嘢喎。」幸好在父親陪伴下，他簽下同意書做手術，過程十分成功，總算保住了性命。

談及手術，樓主形容「要做全身麻醉，一醒就話好成功，係一個好奇妙嘅體驗」。不過全身麻醉對身體傷害極大，令他「個人都係好攰，左半身好勉強起到身」。

住院期間苦中作樂，他笑指「醫院餐冇想像中咁難食」，只是「對面個呀叔好嘈」，最令他感動的是親友的支持：「我死黨嚟探咗兩次，買咗極多嘢......真係唔知點報答佢」，還有同事和Bandmate（樓主是結他愛好者）探望，至於有網友稱要探病最後卻因「冇嘢買就唔嚟」，他無奈笑言「心諗WTF，不過算啦」。

網民追問致病原因 樓主自爆2個惡習

年紀輕輕突然中風，不少網民紛紛追問致病的可能原因，樓主在互動中，除了自嘲可能因為「肥掛」，更自爆了兩個許多都市人都有的日常惡習，當被問及有沒有長期熬夜時，他直認不諱地反問自己「兩點瞓算唔算」；而當網民追問以前有沒有做開身體檢查（Body Check）時，他亦坦言「一直都冇做」。熬夜、不做體檢，再加上樓主自嘲的「肥掛」，令不少同齡網民驚呼「睇到出一身汗，以後唔敢再熬夜」。

此外，當有其他曾中風網民表示「醫生話我啲血管偏幼，同埋中年可能啲血管脂肪都易積聚，發病嘅誘因係頭痛前幾日就情緒好大波動」，樓主亦透露「我血管都係偏幼，所以先引發呢個病」。

談到其後康復之路，樓主表示，經過幾天休養，物理治療師連續兩天訓練他起身及四肢發力。當他發現自己終於「可以行路」時，直言「我係第一次咁感動」。直到（3月）10號醫生巡房批准出院，他等到傍晚才離開。重返街頭那一刻，他看著路人百感交集：「其實個世界唔會讓你行路，唯有慢慢跟住老竇，坐老竇車返屋企」。

康復路漫長 單手沖涼成極限挑戰

出院後的康復之路才是真正的考驗，當時已七日沒有洗澡的樓主，回家面對的第一個難關就是「單手沖涼」。他形容過程極度煎熬，直言「真心搞唔掂，右手做晒所有嘢......除衫，洗頭洗身，沖身，抹乾身，著衫。花灑嘅水打落嚟，好重，好影響呼吸，最後沖完係用咗個大半個鐘時間」。

極度消耗體力後，他直言「第一反應係好Q攰」，連母親催促也不管，直接「灘咗喺床直接訓」，直到第二天的十一點才醒來。

除了身體上的限制，心理壓力同樣沉重，身為結他愛好者的他，看著無法動彈的左手，不禁憂慮日後如何彈琴、如何面對同事的目光。當他在父親鼓勵下，嘗試到樓下公園散步當復健時，內心充滿掙扎：「心理壓力好大，啲人會點睇我？望我？怪人？」

幸好他沒有放棄，憑著死黨送來的彈弓繩每日堅持練習，「每日做啲，每日做啲......咦，慢慢郁得返喎？」本身懶惰的他形容自己「好似見到曙光咁」，由最初做兩組，慢慢增加到三組、四組。到樓下公園散步時，過程亦絕不輕鬆：「慢慢咁行返，有時棘到腳，企定返，再行」，但他發現「行路反而係最快好嘅嘢」，由最初勉強起身，到後來已經可以穩步行走，只是不再像一般香港人那樣急步行。樓主又交代目前「返緊工了」，已可以從新投入職場。

網民齊集氣：大難不死必有後福

帖文引來大批網民留言打氣，認為樓主大難不死必有後福，祝願他能早日百分百康復。但對於樓主母親延誤送院的行為，不少網民感到嘩然，直斥做法差點害死人，認為中風4日先入院還能康復簡直是奇蹟。不過，樓主十分豁達，笑言生氣也無謂，現在最重要是顧好自己的身體。

除了替樓主抱不平，留言區更多的是滿滿的溫暖與實用建議，有網民不斷鼓勵樓主不要介意別人的目光，指出大家其實都很包容，望一望只是怕撞到他，內心其實很欣賞他努力復健。有任職中風科病房的護士網民留言解釋樓主屬於出血性中風，與一般缺血性中風不同，不能打溶血針，所以沒有所謂的「黃金三小時」打針限制，但當然是越早處理越好。

此外，還有不少過來人及網民分享復健心得，強烈建議他盡早嘗試中醫針灸，也有網民寫下長文，度身訂造了一套詳盡的腦中風後自我復康指南，教導樓主如何循序漸進地進行口肌及手指機能訓練，助他早日重拾彈結他的樂趣。

來源：blueslau5＠Threads

延伸閱讀：公屋男中風住老人院老婆即提離婚 憂慮「無咗間公屋」：係唔係現在唔住老人院，返屋企住？
 

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