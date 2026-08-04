餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮

餞行宴上，杯底倒影晃動著半生交織的光紋。當飛機引擎的轟鳴碾過跑道，把「下次見」碎成浪花，這才明白，一段友情的餘生，原來只剩20小時。

一名年過40歲的港男近日在網上發文，指為移民好友餞行後，心血來潮一算，驚覺兩人餘生相聚時間竟然可能只剩短短20小時，殘酷數字令他大感心寒。有網民更分享與亡友的唏噓遭遇，直言當年聚餐一別，下次再見已是墳前拜祭。詳情見下圖及下文：

餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭逐張睇↓↓↓↓

樓主：見面僅餘10次

樓主昨天（3日）在社交平台Threads以「朋友聚後感」為題發帖，透露上星期與一個已經移民，但回來香港一趟的朋友食飯，開心地食咗兩個鐘，最後問他：「下次幾時返嚟？」，他笑住話，應該都兩三年後，然後就各自搭車返屋企。

然而在離別後，樓主卻在回程途中算出了殘酷的倒數：「就喺我行去巴士站時，我心諗，我都年過40了，如真係每3年先見佢一次，即係我有生之年，只係見佢多10次8次。」

樓主更指出，這「10次8次」的相聚機會，背後其實需要建立在許多大前提之上：「仲要未計，大家都可以活到某個年紀，約時間時大家都得閒，大家都沒腦退化仲記得對方。」

「10次係咩概念？大約就係20小時。」想到這裏，樓主驚覺兩人的相處時間早已進入倒數，感嘆道：「我的餘下人生中，大概就只能同呢個朋友，面對面相處多20小時。然後，就沒有然後了。心一下子涼咗一截。」

網民：見一次少一次

這番心酸的感悟勾起不少網民共鳴，有人直言也有過類似的想法：「覺得你好珍惜朋友，我經常都這樣說及想，不過朋友的反應就無我們咁感性，會說咁想點😅，我經常想有些朋友認識了30年，即是這些經歷再過一次，大家就是老人了。」

有網民則點出，如果將人生的一切都這樣量化，會發現生命就是「減法」，以現時40歲計：「只要你將所有嘢都咁樣量化，就會覺得有種可怕。如果你有80歲命，你只會過多40個新年、聖誕，同屋企人團年嘅機會理論上少過40次，只可以珍惜當下。」

不少人更直指，這種「見一次少一次」的倒數狀態，其實不僅適用於移民的朋友，甚至連同在香港的親友或父母亦是一樣：「唔好話朋友，有時親戚過年先見一次，我今年 40 佢地都 60，隨時呢世人最多見多十次八次」、「當親戚過咗50，我話有機會就見，一直唔見，就紅事白事先再見」、「其實你同香港識嘅朋友可能連10次8次都見唔到😂」、「其實每一日我哋都係倒數緊。」

網民含淚分享與亡友未完的約定

在網民的回應中，更有人含淚分享自己與亡友未完的約定，情節催淚：

「大學畢業當年，有個朋友同我講，如果餘生大家可以見到50次，即係平均一年仲見一次，咁樣做到一世朋友都唔錯。個時我聽到都心酸咗一下，心諗50次！？咁少！？」

這位網民續稱：「最後，我哋係見咗倒數的第4X次後，就無再見到面了。因為佢已經不在人世。但對於每次見面，在回憶中都係有 Well Spent（好好度過）的，我會記得同佢做過嘅嘢、講過嘅話。即使當時唔知係倒數緊，但原來真係有好好相聚過。」

也有網民分享了自己的相似痛楚：「我都40出頭，同細個加拿大嘅朋友都係3-5年先見一次，都覺得每次見面好珍貴，只要對方嚟香港搵我，我一定去見。有次約好，點知我腸胃炎去唔到，我第二日勉強恢復些少體力都即刻去搵佢，因為下一次真係可能係幾年後，真係唔想錯過機會。好多時唔知，見一次少一次，亦可能已經係最後一面。沒有人知道，此刻會不會就是最後一次。所以，請珍惜每一次相遇，每一句說話，每一個陪伴，因為有些告別，從來都沒有預告。」

而在這片惋惜聲中，更有網民留下了震撼全網、讓人心痛落淚的遭遇，叮囑大家必須珍惜眼前人，千萬不要以為「下次再見」是理了當然的事：

「一個30幾年朋友，移民前食咗一餐飯，最後一句遲幾年睇下有冇機會飛過嚟探我，點知兩年之後佢癌症死咗，下次再見係喺佢墳前拜祭。」

網民獻計：主動飛去探訪

不過也有不少樂觀的網民留言開導，甚至提供實用和主動的解決方法，認為友誼不應被動地等待：

•主動飛去探訪：「你珍惜佢嘅，點解係等佢探你，而係唔係你去探佢？佢三年去一次香港，你咪又三年去一次佢嗰度，梅花間竹咁，起碼 Double（雙倍） 咗」、「你可以飛去探佢㗎！」、「睇完你個Post（帖文），更推動我要約朋友多啲相聚見面，真係見得一次得一次，尤其是有舊同學／朋友是有大病的…🙏🏻🙏🏻」。

•善用通訊科技：「FaceTime（視頻通話）囉，一定要見到肉身先叫見，咁都唔係幾好朋友」、「依家科技進步，又有 WhatsApp 信息，免費又方便，唯一係唔可以一齊食嘢囉。次次佢返嚟好攰，你當去旅行囉」、「除咗見面，仲有 Facebook 、WhatsApp 等等可以聯繫，人大咗，各有事忙，見得少真係必然，唯有珍惜每個機會，真正朋友係在心中，唔會因為距離時間而變淡。」

網民留言安慰：不一定如計算般悲觀

同時也有網民留言安慰，指人生充滿變數，未來的相處時間不一定如計算般悲觀：

•「又唔係咁計，你朋友話下次見面係兩三年後啫，但之後佢可能會返嚟香港頻密啲，而你又可以去探佢，甚至移民到同一個地方，世事嘅嘢邊個講得埋。你哋又可以視像見面嘛。再者，見面時間只係個數字，仲有好多溝通方法，對你哋嘅友誼唔會有影響」、

•「人生有時你估唔到，我記得有些朋友，當大家結婚生仔後，各有各忙少了聯絡。點估到有一日大家移民到同一個國家，雖然唔同城市，但見面傾偈嘅時間好似多返好多。所以人生無常，話唔定有一日你移民或佢回流，可能又成日見面。我同意其他人講，關係都係睇係邊個夠主動，咁就會唔止廿個鐘咁少。」

正如網民感嘆「人生苦短」，與其為未來的次數而焦慮，有人稱，不如「好好記住個2個鐘，夠回味一年了」，「有朋自遠方來，不亦樂乎！」

資料來源：flowiseverything＠Threads

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