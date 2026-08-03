養兒防老已過時？「 70後」人妻打破「死都唔入老人院」焦慮 提早規劃晚年生活 網民讚心態正確｜Juicy叮

傳統「養兒防老」觀念在年輕一代心中似乎正逐漸瓦解。一名 「70 後」無子女的中年人妻早前在網上分享安老規劃，表示她已「預咗將來老咗會入老人院」。網民被其豁達感動，大讚心態正確，更點出最現實的殘酷情況：「久病床前無孝子。」詳情見下圖及下文：

養兒防老已過時？ 「70 後」人妻打破「死都唔入老人院」焦慮 提早規劃晚年生活 網民讚心態正確逐張睇↓↓↓↓

樓主：「老來從子」是下一代包袱

樓主昨天（2日）在社交平台 Threads 發帖，大方分享自己對晚年生活的規劃。她直言：「我係70後，有老公但冇小朋友，所以預咗將來老咗會入老人院。」

看著上一輩對安老院的抗拒，樓主有感而發，指出父母那一代「個個情願死都唔入老人院」，這讓她想起傳統中國人「老來從子」的觀念。

她認為這種觀念早就深植於大家的心中，導致許多人從小就背負著沉重的心理包袱，覺得自己「不能行差踏錯，因為將來要照顧年邁嘅父母」。而父母亦因為這種觀念，不會鼓勵子女去做自己喜歡的事，凡事只求「最緊要穩陣」。

樓主：有錢唔一定留畀小朋友

對此，樓主抱持極為豁達的態度，呼籲同輩不要將這種情緒勒索和壓力傳給下一代，應提早為自己的晚年作好生活安排：「我希望我哋呢代唔會將呢種想法傳畀下一代，唔好畀壓力小朋友將來要照顧我哋，早啲安排定自己老咗嘅生活。就算有錢都唔一定要留畀小朋友，自己過得開心先最緊要，父母開心，小朋友就自然都開心。」

網民深表認同：久病床前無孝子

不少網民對樓主的想法有強烈共鳴，直言有子女不代表晚年能安枕無憂。有網民指出：「淨記得老來從子，無記埋久病床前無孝子？先唔講有仔女唔代表佢大個咗一定會孝順你養返你，佢唔使搵食咩？如果已經老到無法自理，好大機會都係送你入老人院😂。」

這位網民還建議：「咁擔心老年問題，你應該做嘅係供好份醫保，年年做 Body check（身體檢查），練返多少肌肉，特別係下半身。睇定邊間老人院高質，搵定足夠嘅錢，老到咁上下生活自理困難就自己申請入去過世。」

也有網民大爆自己婆媳之間的傳統觀念衝突，大感無奈：「奶奶仲依然覺得養兒防老係必然的😆，所以乜都靠晒我老公了。錫同畀錢就畀晒女，至於麻煩嘢留畀仔。」

嚮往與好友同住安老院

原來不少網民也對晚年入住安老院充滿期待，希望與志同道合的朋友一起抱團安老：「我已經好期待老咗退休同朋友住同一間老人院日日唱 k 打牌」；也有人看好科技發展，幽默指：「我哋呢代～可能預少少錢～揀個啱心水嘅 AI carer（人工智能護工）機械人就 ok😎😎😎」。

網民不同意見：最好係在家安老

不過，對於是否一定要入住安老院，網民意見不一。有網民認為健康和居家安老才是首選：「喺香港，最好係在家安老，唔好咁快諗入住老人院，除非你真係有能力搵到一間真正養到老嘅老人院。希望你哋可多注重養生，要行得走得，身體健康呀！」、「健康最重要」。

也有80後網民表示：「我無預自己要入老人院，我寧願賺多啲錢請個護士加姐姐照顧我到走嗰日，我都絕對唔會去老人院」。

更有網民客觀指出，即使有錢，高質素的安老服務依舊是一位難求：「👍始終入老人院係唔係幾好， 但有時又真係無計嘅。 我有美國同事同佢老婆都係做醫療所以收入唔錯， 但兩個都年紀唔細， 要供個女讀醫仲有外母住輔助生活嘅社區中心， 收費好貴而且雖然用家評分唔錯但實際上佢哋覺得都係麻麻， 所以就算有錢你都未必可安排到好嘅安老服務， 但真係起碼照顧者有得透下氣」。

但也有網民持相反意見，憂慮地提醒：「無兒無女，晚年好慘」。更有人直言最希望走得瀟灑，「最想好似我阿叔咁瞓瞓下走咗，走前一日仲約緊人食飯」。

資料來源：yefgkoufvj＠Threads

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