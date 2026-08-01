大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮

街頭好心行善，卻竟換來一肚氣。一名好心人早前路經杏花邨港鐵站，好心買了一個合桃包送給自稱有經濟困難的大媽。豈料對方收到後當場變臉，勉勉強強回應「4個字」，令氣氛跌至冰點。

出了錢還要受委屈，好心人回神當場霸氣收回麵包，稱「我都唔勉強你了。」不少網民都大讚其果斷應對，更有人心水清地指：「阿姨想要你銀包，不是麵包」。詳情見下圖及下文：

大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包逐張睇↓↓↓↓

樓主：收到合桃包秒變臉

樓主昨天（31日）在社交平台 Threads（線報）發帖，並在回應網民時透露，指在杏花邨站行善卻換來受委屈的經歷——路經杏花邨站時，遇到一名「短白髮嘅姨姨」自稱有「經濟困難」求助：「想要幾個麵包食下。」

好心的樓主聽後，隨即到附近買了一個合桃包送贈，她表示：「諗住買個健康少少嘅合桃包，點知俾人嫌小器」。沒想到，當大媽看見遞上來的合桃包時，態度竟然出現微妙的轉變——「佢見到之後表情變咗一下😧」，隨後才勉強地講了：「好啦好啦。」

樓主霸氣收回 行遠仍聽見被鬧

看見對方一臉嫌棄、勉為其難的表情，樓主決定不再讓自己受委屈，當即神回覆對方一句：「我都唔勉強你了。」樓主事後更笑言：「我講完呢句，對方呆咗😧俾唔到反應，就知我講得好好🤣🤣」。

接著，「就收返塊麵包行開咗，無理由俾錢仲要受委屈，之後行遠都仲聽到佢鬧我🤣」。樓主當機立斷的反應，令一眾網民拍案叫絕，紛紛大讚她轉數夠快：「Well done（做得好）轉數夠快」、「鍾意你收返個麵包嗰下👍🏻🤣🤣🤣」、「好彩買咗個自己想食嘅😋😋」。

網民心水清：要銀包唔係麵包

有網民則點出大媽嫌棄的原因：「佢係要幾個麵包嘛😏，而你只係買咗一個俾佢，我讚賞你心地善良又有愛心👍但未能滿足到對方的貪婪🤔」。

也有網民指出，這些在街頭討食物的人根本志不在食物，只是一貫的騙財手段：「志不在包」、「佢想要錢唔係包，舊式利用同情心呃錢嘅騙子嚟」、「人哋要$，你畀塊麵包佢，咁係嬲嬲豬啦~」、「好多呢啲根本只係想要錢，真係餓嘅收到麵包飯盒一定好開心多謝」。

網民更明言「阿姨想要你銀包唔係麵包，咁都唔明」，恍然大悟的樓主隨後亦回覆認同「依家明了」。

過來人分享離譜經歷

不少曾上當的過來人也分享離譜經歷，力證這些騙徒手法層出不窮，而且胃口極大。

有網民分享在佐敦的遭遇：「有個女人無啦啦喺佐敦地鐵站出口附近嘅麵包店門口叫我買3個包俾佢，佢話肚餓，指定要咩味道嘅包」。該網民入內才發現一個麵包要22元，最後只買了一個，並對她說：「你呢個包好貴，我唔會買3個俾你」，對方即刻面紅，令該網民感嘆「而家嘅人，無錢都要有生活要求」。

更有網民分享曾在將軍澳日出康城遇過「高級騙子」：「見到個香港人婆婆話無錢食飯，問我可唔可以買個飯俾佢食。我話好啦你想食咩飯，佢話佢無所謂食魚簡單就可以。然後拉咗我去一間日式高級餐廳，指住個600幾蚊魚生飯叫我買俾佢食」。

雖然該網民最後給了200元打發對方，回家後被家人責罵，但笑言好心有好報，最後收到新工作 Offer（聘書）更加了萬多元人工。

資料來源：coduddms620＠Threads

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