大學生仔女變「絕世隱青」 港媽崩潰：零溝通只顧打機 過來人傳授一招破冰｜Juicy叮

一名中年港媽近日在網上大吐苦水，形容自己一對正在讀大學的子女是「絕世隱青」，放假便變身宅男宅女，只顧死守房門沉迷打機，彼此之間零溝通。

憂心忡忡的她發文崩潰求救，有過來人傳授一招破冰；另有網民笑指，這種生活模式竟有另類好處。詳情見下圖及下文：

大學生仔女變「絕世隱青」 港媽崩潰：零溝通只顧打機 過來人傳授一招破冰逐張睇↓↓↓↓

港媽頭痛：大學生仔女變宅男宅女

樓主早前（24日）在社交平台 Threads 以「香港人」為題發帖，留言指：「一個香港中年阿媽嘅求助：」

帖文的字裏行間充滿著為人父母的焦慮，當中劈頭便大嘆：「我個仔同埋囡都係香港百年難得一見嘅絕世隱青，應該點算好？」

這位港媽透露，兩個孩子目前都在港讀大學，但平時除了上學之外，根本不會約朋友出去玩。

港媽：一放假就足不出戶

港媽爆料：「一放假就自動變成咗古代足不出戶嘅網癮千金大小姐同埋少爺，全日就喺度打機打唔停。」

最令樓主感到窒息的，是家中的冰冷氣氛。她坦言，屋企除了她和丈夫會講嘢溝通之外，這對子女基本上是「0交流」，完全不理會大家，甚至「問一聲都唔應」。

身為母親的她直言真是不知要怎樣才能鼓勵他們出門玩，平時又覺得他們不似會與其他人交朋友，為此感到非常頭痛。

憂百年歸老後出事無人知

除了當下的冷漠，樓主更擔心的是孩子們的未來。她憂心地指：「我特別擔心佢哋如果畢業之後仲係咁點算，我同我老公都有變老嘅一日，如果我哋離世之後，佢哋都係咁唔同外界交流，咁會唔會有一日佢哋喺屋企出咗事，都唔會有人知道😭」這番話道盡了養兒長憂九十九的擔憂。

網民派定心丸：有學返唔算隱青

對於港媽把自己一對子女標籤為「隱青」，不少網民大派定心丸，認為只要有正常上學，就不算隱蔽青年。有人直言：「有學返就已經唔係隱蔽青年啦！」

不少網民亦點出，這其實是現今世代的常態，有網民分享道：「我哋仔囡都係，我諗係呢個年代嘅人嘅生活模式，我會由得佢哋，佢哋想搵你自然會同你講嘢，尊重大家嘅空間。」有網民附和：「而家啲後生係咁，我啲姨甥大部分都係咁。」

有人亦感嘆：「依家啲後生，好似都不願同人溝通，返工都係各自各，一坐低就塞住個耳機，都唔願溝通。」亦有人認為只要能應付基本社交便足夠：「大學都有 Group project（分組報告），同人溝通到就夠，正如返工跟同事溝通到，唔代表放咗工之後仲要做 Friend（朋友）。」

網民點出好處：起碼唔會學壞

在一片討論聲中，有不少網民反過來安慰樓主，指出子女喜歡留在家中打機，其實隱藏著一個極大的好處，就是安全。

有心水清的網民反問：「打機有咩問題？唔通晚晚出街踩單車就好咩？」網民亦指出：「起碼唔會識到壞朋友學壞先。」有網民更是語重心長地表示：「而家『摺』著數啲，出面無咩好事。」

有人則作出了強烈的時代對比：「2000年代嘅學生無手機，無咁多靚電子產品，鍾意出去識朋友，同同學出街玩，變相容易學壞，吸煙飲酒好夜返屋企，你想呢？」

過來人傳授破冰一招

面對樓主與子女零交流的困境，有過來人家長則大方傳授「破冰秘訣」，分享自己的成功經驗：

「我個囝都係咁，鍾意留在家，不喜外出。鍾意在家打機，所以我都會抽時間同佢一齊打，一齊玩，這樣，他會樂意間中同我分享在校的事。年青人都是這樣，他們不肯走出，唯有我們走入他們世界，去了解他們吧。」

有網民亦向樓主發出連串提問，鼓勵主動了解子女：「咁你有無打機？你願意走入他們的世界？你知唔知他們回大學上甚麼科目、在 Canteen（飯堂）吃甚麼？有同學一起吃飯嗎？」

亦有網民提議可以投其所好舉辦家庭活動：「會唔會一家四口搞啲活動，例如：行山、去下離島行下、日本旅行。佢哋鍾意打機，應該鍾意去日本玩嘅。」

勸兒孫自有兒孫福 適時給予壓力

對於樓主擔心子女畢業後的情況，不少網民勸她學會放手：「逼唔到㗎，都咁大個，佢哋自己嘅人生由佢哋自己負責返。」、「兒孫自有兒孫福，你養到佢哋讀大學已好叻，其餘由佢哋自主。」

不過，也有網民提醒要關注子女的大學主修科目，適時給予現實的考驗：「係唔係讀專科先？係就唔使擔心，一返工自然面對社會；但如果唔係專科，就要小心理解佢哋畢業之後想做咩，如果無想法，而家開始畀下壓力佢哋，講明要分擔下水電煤，唔係好易變終極隱青。」

資料來源：fulltime_slackerhk＠Threads

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