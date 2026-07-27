巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮

颱風「紅霞」吹襲香港期間，狂風暴雨似乎還吹散了一段「忘年主僕戀」。有路人昨天（26日）在巴士站旁，目睹難捨難離的一幕：一名伯伯正死死拉著完約的外傭不放，卻遭兒子以身擋駕怒斬情絲。

這對「苦鴛鴦」被硬生生拆散後，最終只能隔著巴士的玻璃車窗依依不捨地眉目傳情。網民將這場街頭「家庭倫理大戰」看成電視台的師奶劇，齊齊飽食花生。詳情見下圖及下文：

巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲

苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情逐張睇↓↓↓↓

樓主：喺巴士站見到單八卦

樓主昨午2時10分三號強風信號仍然懸掛時，在社交平台 Threads以「香港」為題發帖，分享自己剛剛在巴士站目擊的一宗大八卦。

樓主指：「有個伯伯捉住個外傭隻手係咁唔畀佢走」，而涉事外傭當時已經「攞晒行李準備上巴士。」

樓主續稱，正當雙方拉扯之際，「阿伯個仔跳出來，以身擋住個伯伯，隔開佢哋。」期間，兒子不讓伯伯再拉著外傭，並當街向外傭發出嚴厲警告：「我哋已經同你完咗約，請你唔好再搞我屋企人，破壞我屋企！！！」😠😠

苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情

雖然遭兒子強行拆散，但老翁依然未有放棄。樓主生動地描述這對「苦鴛鴦」當時的震撼畫面：「伯伯強烈想從個仔身後掙扎，並用眼神同手勢挽留」，至於外傭，則「依依不捨回頭，巴士門關了，兩個人隔著玻璃眉目傳情。」

網民：初以為是偷竊

由於事情來得太突然，有網民坦言一開始完全表錯情，笑指：「一開頭嗰段仲以為外傭姐姐偷走／偷咗嘢🤣」，沒想到原來是一段「可歌可泣嘅愛情故事」。

有網民更對兒子的行為表示不解，慨嘆：「伯伯人生最後階段遇上真摯嘅愛情，做仔嘅點解可以咁狠心唔畀機會佢哋？！」有人甚至直斥：「個仔多Ｘ事！」

網民化身編劇：遲下抱個B返嚟爭產

這幕充滿拉扯與眼神交會的畫面，激發網民食花生的興致與創作小宇宙，直指這情節絕對可以做套電視台師奶劇。

有人還留下極具畫面的神預言：「過幾個月一個平凡嘅下午，兒子突然收到姐姐 Send WhatsApp（通訊軟件）嚟，係張 BB 相，再加 Sir, your father baby has arrived（先生，你爸爸的嬰兒已經降臨）。」

另有網民則寫出經典的師奶劇理論：「好快老竇會鬱鬱終老至死，幾個月之後，個外傭會抱住個B返嚟爭家產。」這番言論惹來網民爆笑和應：「嘩，呢單真係情節豐富到可以拍戲！」

資料來源：hklove.story＠Threads

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