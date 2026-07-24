「姐姐」下周入屋 新手僱主急問注意事項 過來人傳授9大「收服」外傭秘笈 倡一招定下「紅線規矩」｜Juicy叮

對於許多香港家庭而言，請外傭（姐姐）幫忙處理家務及照顧家人是普遍不過的事，但如何與新入屋的外傭相處，往往令不少新手僱主大感頭痛。

近日，便有新手僱主在網上發帖，表示下星期將會迎來第一位外傭，焦急地請教一眾「高級大人」有何入屋注意事項。

帖文隨即引來多位神級僱主傾囊相授，大方分享如何「恩威並施」的9大收服秘笈，更有過來人倡議利用一招定下「紅線規矩」，教導大家如何做個精明老闆。詳情見下圖及下文：

「姐姐」下周入屋 新手僱主急問注意事項 過來人傳授9大「收服」外傭秘笈 倡一招定下「紅線規矩」逐張睇↓↓↓↓

首請外傭急求助 網民：將心比己

樓主早前（19日）在社交平台Threads上發帖求助，表示：「請問一下高級大人，外傭下星期到埗，有咩地方需要注意？第一次請外傭，我希望自己可以預備得好啲，佢都會做得開心🙌🏻外傭主要照顧屋企人，做少少屋企基本清潔，有時煮簡單飯餸。」

這個充滿善意的求助帖文，獲不少資深僱主留言分享實戰經驗。網民普遍讚賞樓主的良好心態，認為將心比己是成功的第一步——「要醒目，有適度規範，但都要畀姐姐感覺舒服，將心比己，諗下你去打工你想要一個點嘅老細，就會明白。」

資深僱主傳授9大守則

為了讓新外傭能盡快融入家中並符合工作要求，網民整理了超實用的入屋9大守則，建議新手僱主必須「先嚴後鬆」：

一，安裝攝錄機保障雙方：「裝 Cam（攝錄機）對大家都有保障，一入屋講聲先，先小人後君子。」

二，預備舒適居住環境：「佢瞓嘅地方、基本日用品我會預備好，住得安心，返工都精神啲。」

三，制定雙語工作日程：「我用 Weekly schedule（每週工作表）方式英文加印尼文對照，寫好晒要做嘅家務，呢度可以嚴少少，先嚴後鬆會開心，先鬆後嚴會出事。」

四，第一日親自示範：「第一日示範一次所有嘢點用、呢間屋嘅人嘅習慣。」

五，溝通生活與作息：「夾清楚佢嘅飲食、日用品安排，大家嘅作息時間。」

六，首星期磨合帶路：「頭一星期磨合、帶佢行附近街市，夾清楚買餸安排，佢做嘢都要望多幾眼，Make sure（確保）符合要求先。」

七，首日入屋請食好西：「第一日入屋我會請食餐好少少嘅晚飯。」

八，收好貴重物品：「貴重嘢收好就基本，同埋最好喺有 Cam 影到嘅房。」

九，適度規範使用手機：「我會提佢，做好晒嘢可以㩒下電話，人之常情，但做緊嘢就要放低部機喇。」

過來人倡寫「入職指南」

除了日常工作安排，有資深家長網民亦強烈建議新手僱主在起初就要定立一份兩至三頁的「入職指南」，並在第一日坐低向外傭解釋清楚。

該位網民指出，指南中除了寫明要求和提供緊急聯絡電話外，最重要是必須寫明「紅線與硬規矩」：「例如千祈唔好借錢，唔可以喺人哋嗰度過夜等等。可以加啲 Emoji（繪文字），令成件事冇咁嚴肅，唔好嚇親佢。」

解釋規矩時，亦可以包裝成是為了保護外傭安全，例如跟她說：「唔好問財仔（財務公司）借錢，搞到你啲辛苦錢冇晒。」

網民分享恩威並施妙法

網民亦大方分享自己「對事不對人」的恩威並施妙法。除了做得好時「即刻讚，唔會吝嗇讚美」外，做得不好也會「好客觀但係直接指出」。

而當外傭工作辛苦時，會買蛋糕慰勞；甚至在首半年，每個月出糧前都會進行一次「Evaluation（工作評估）」：「講佢有啲乜嘢做得好，有啲咩做得唔好，仲有提供改善嘅方法……都有問下佢有乜嘢需要我哋幫忙。」

至於如何撰寫一份高質的入職指南？網民亦醒目地獻計，教導樓主可以利用AI（人工智能）工具代勞：「講下你屋企情況，你最需要姐姐幫你做嘅嘢，你最唔鍾意嘅嘢，然後叫 AI 幫你寫一份簡單嘅指南，你自己再執整。」

資料來源：dddoryyyyy＠Threads

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