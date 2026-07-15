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窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:22 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:22 2026-07-15 HKT

一名全職小學英文補習女老師在社交平台發文，分享了一段關於爸爸與一部經典電子字典「快譯通」的暖心故事，帖文道盡了上一代父母「愛在心裡口難開」的偉大，感動大批網民。

羨慕同學暗藏枱底 冷面老竇深夜送「黑盒」驚喜

這位女網民在文中憶述，那是九十年代，她在中一那年，班上同學開始流行使用電子字典。當時的她只能將字典偷偷藏在書枱底，雖然「睇唔到，但聽佢地按鍵查字，心裡好想有一部」。某天放學，她鼓起勇氣向晚下班的爸爸提出要求，希望能擁有一部「可以用廣東話讀英文」的快譯通。平時早出晚歸、甚少買玩具給她的爸爸，當時只冷冷地「嗯」了一聲。

沒想到，巨大的驚喜在第二天晚上降臨，樓主在文中生動地還原了當晚的情景：「聽見大門開鎖聲。爸爸行入嚟，將一個盒放喺我手上：『畀你嘅。』」從樓主隨帖文上載的相片中，可以看到這部充滿歷史重量的經典電子字典，該部快譯通型號為EC5900HV，機身帶有九十年代獨有的厚實翻蓋設計與實體QWERTY鍵盤，螢幕是充滿年代感的黑白液晶顯示屏。雖然按鍵與機身已略顯歲月痕跡，但從相中可見該機依然被保存得十分完好，足見物主對它的珍視。

豪擲3個月學費 無聲父愛成就今日英文Miss

樓主當晚開心得尖叫，調皮的她更輸入幾句英文粗口，測試這部機的發音功能。但後來她才知道，這部機在九十年代盛惠3390元。對學歷不高、在港島辛苦打工的爸爸來說，這筆錢可能是他幾個月的午餐錢，足足等於女兒三個月的學費。「二話不說第2日就買咗比我，」樓主感動地寫道：「佢唔太識英文，但佢俾咗個女一把打開世界嘅鎖匙。」這部充滿父愛的電子字典，最終陪伴她考上高中、讀大學，甚至應付無數翻譯功課，絕對是物超所值。

這篇充滿溫度的帖文引發大量網民熱議，不少網民被這份深沉的父愛打動，有留言感嘆指「父母的愛及關注，未必在言語上，好多時在行動上」。有網民指出，若以2026年的物價來換算，當年的三千多元大約等於現在的七、八千元，絕對是一筆巨款，足見這位爸爸對女兒學習的無私奉獻與支持。

網民齊爆集體回憶：變五子棋神機、最愛聽粗口發音

除了感動，帖文亦喚醒了大家的中學回憶，不少曾擁有同款電子字典的網民紛紛留言「相認」，笑指當年這部昂貴的學習工具，往往被發掘出另類用途。有網民坦言當年全靠它「誤打誤撞學埋倉頡」，甚至用來打歌詞；也有人笑稱電子字典根本是「五子棋專用機」和「玩貪食蛇」的遊戲機。當然，亦有不少人與樓主一樣，曾用它來聽粗口發音，更大讚系統「發音超準」。

不過在眾多溫馨留言中，亦有令人心酸的經歷，有網民憶述當年爸爸頂著家庭壓力，買了一部價值2200元的快譯通給他，卻被嫌棄爸爸的祖父母發脾氣打爛，令他從小就明白到「實力唔夠就會注定比人蝦」的殘酷現實，令人唏噓。

來源：ms.chan.teacher.15year＠Threads

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