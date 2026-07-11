粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮

粉嶺有懷疑「手機碰瓷黨」騙徒出沒。一名「50路姐姐」日前當街截停女途人，熱情要求幫忙做一件暗藏「殺」機的事。幸而事主早已看透世情，機警避過一劫，事後更熱心地在網上踢爆騙徒套路；有網民看後大有共鳴，更自爆其父親亦曾差點因此被騙走上萬元。詳情見下圖及下文：

粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路逐張睇↓↓↓↓

強拉手臂求用「手雞演一張相」

樓主早前（8日）在社交平台 Threads 以「提子提防騙子」為題發帖發牢騷，分享自己在粉嶺遇到了懷疑街頭騙案。

她表示，事發於粉嶺港鐵站附近，現場為等水貨的散貨勝地，自己兩手拿著餸菜準備行去小巴站，一名臉帶笑容的「50（歲）+姐姐」則站在電話亭附近。

兩人在街上對視後，該名「50路姐姐」突然笑笑口地推著買餸車截住樓主的手臂，用不鹹不淡的廣東口音講：「阿燒姐，我果得呢度厚靚囉～～，你幫我呢～～用我手雞演一張相可以冇？」

樓主當下大驚，立刻抽回自己的手臂，並用英文向對方高呼：「Sorry! I can't speak Chinese!（對不起！我不會說中文！）」隨即快步走人，而該名「50路姐姐」則瞬間「變回木無表情」。

樓主揭騙徒碰瓷套路

樓主直言，多得自己平時有看網上的防騙分享，才能看透世情避過騙徒的圈套。她警示大家遇到這種情況，真的要先收起好心：「如果你哋遇到呢啲情況，真係要摺你嘅好心先，因為對方會係你答應再想接部機時故意拋落地，再好大聲話你整爛咗要賠錢，跟住可能會彈出一至兩位街坊企喺度附和！」

網民附和：父親差點被騙萬元

有網民亦直言，相機早就有自拍功能，根本毋須假手於人。對於這種「假影相、真詐騙」的手法，不少網民都深表無奈。

有網民大感共鳴表示其父親亦曾差點被騙，留言指：「我好明白，我爸都差啲畀人呃咗成萬蚊。啲人講個女人可能真係想搵人影相者（啫），但確實就係有人咁樣借機去詐騙，喺度講出來都係想大家多個警惕。」這位網民透露，幸好媽媽當時夠聰明，才及時拯救了單純想幫人的爸爸。

網民指騙子搞到草木皆兵

雖然社會上騙徒橫行，但亦有溫馨的例子。有人自爆曾遇到一對夫婦拿著電話和增值卡走來求助，雖然一度懷疑並查問對方「點解你唔落電訊公司搵人幫你增值啊」，經對方作出合理解釋後才出手幫忙，對方亦連聲道謝。

面對這類案件，有網民理性指出：「咁可能人哋真係想影張相呢……」、「騙子，搞到香港人草木皆兵，影響咗人與人之間嘅互助。」

樓主亦親自回覆認同：「你講得好啱！！！！講真如果當下環境、人物、劇情有變……我真係可能會幫手……」有網民則好奇不解問：「點解用英文講，直頭用廣東話開佢波！」樓主無奈坦言當時感到非常恐慌：「好驚會有糾纏嘛……事關佢已經捉住我手臂😭😭😭😭」

不少網民大嘆騙子行徑令人與人之間失去互信：「好慘，而家詐騙行為令到人連幫人嘅想法都沒有了，甚至乎係有種避之則吉嘅感覺。」樓主對此深有感觸，最後感嘆總結：「冇辦法，真係防人之心不可無……」

資料來源：zerorosielove＠Threads

相關閱讀：

「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災

慈雲山執紙皮伯伯中風躺馬路「冇人理」 路過司機施援籲港人守望相助：「唔好擔心係唔係碰瓷！」

商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救