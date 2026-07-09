單身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜獲靚樓跨區返工個幾鐘都唔嫌遠 網民驚訝以為派居屋｜Juicy叮

一名在屯門生活的女網民申請公屋一人單位，早前在網上自爆，苦候長達17年半後，近日終獲第二次派樓，獲派位於粉嶺的雍盛苑。

經她親身實地視察後，雖然遷居後跨區上班車程要花上個幾鐘，但由於對環境、配套及單位間格都非常滿意，認為「事在人為」，因此不嫌路途遙遠，決定即時扑槌上樓，並大爆新居租金。

由於今次獲派的單位位於雍盛苑「雍Ｘ閣」，而非一般傳統公屋的「ＸＸ邨ＸＸ樓」，聽落似居屋的「高規格」名字，令大批網民驚訝地以為真的派了居屋。詳情見下圖及下文：

單身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜獲靚樓跨區返工個幾鐘都唔嫌遠 網民驚訝以為派居屋｜Juicy叮逐張睇↓↓↓↓

實地視察一望即要

樓主早前（4日）在社交平台 facebook 群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，分享自己獲派雍盛苑單人公屋單位的喜悅。她坦言，由於自己生活圈子全在屯門，一開始的確心大心細：「因為工作、親人、朋友、大部份都喺屯門，所以第二派一直糾結中。」

為了做出決定，她親身到粉嶺實地視察，結果當區的環境令她一見傾心，興奮地表示：「除返工時間要一個多鐘外，環境、配套及170呎間格都好滿意，事在人為……到現在決定要喇！」她更透露單位的月租僅1202元，並感嘆自己為了這一扇門，足足等了17年半。

網民狂賀：直情係中金多寶

大批網民紛紛給樓主送上祝福，有人形容她「直情係有金多寶嘅頭獎」、「派到中咗六合彩啦！仲諗咁多，難為大把急需仲等咗好多年。」亦有網民表示：「恭喜樓主，下半世無休了」、「我恨到流晒口水🤤」。

有街坊亦大讚屋苑周邊「配套及交通非常好，街市林立，唔要就笨」，更有人指該處地理位置優越：「去香園圍口岸、沙頭角口岸嚟方便返內地」。

街坊派定心丸 跨區返工大把車搭

至於樓主擔心的「跨區返工」問題，大批熟路街坊則向她大派定心丸，指區內配套成熟：「雍盛苑都算好方便，本身屋苑都有好多店鋪，再行去對面華明邨生活日常，又有巴士總站四通八達，再行出少少花都廣場，旺到不得了。」

對於前往屯門的交通，有網民教路：「273A就可以過上水，又大把小巴返粉嶺，搭273C轉44（小巴）或者261就可以返屯門。」

樓主對此亦充滿信心地回應：「我一定得嘅……以前屯門返大角咀，屯門公路經常塞車都係咁啦，粉嶺返屯門，我預埋塞車一個半鐘，應該可以嘅！」不少街坊直言好住最緊要，大不了日後「搵過第二份近啲嘅工作」。

網民疑惑：居屋定公屋？

另有不少網民對雍盛苑「是公屋還是居屋」感到疑惑。有網民留言問：「雍盛苑唔係居屋？又或者居屋變公屋呢？」、「這不是居屋嗎？點解可以當公屋派？」、「雍盛苑唔係居屋嚟嘅咩？幾時做咗公屋？」

有知情網民隨即解答：「雍盛苑，自古以來都係公、居屋，2座係公屋 + 1座服務設施大樓、1座係居屋。」樓主其後亦親自解畫：「我都係聽朋友話我知……原本3棟都係居屋，但只有一棟賣咗，其餘2棟就轉咗公屋！」

翻查資料顯示，於2000年入伙的雍盛苑，由雍薈閣、雍萃閣、雍華閣和服務設施大樓（長者住屋三型）組成，其中雍薈閣已於「可租可買計劃」第一期出售，其餘樓宇則為出租的公屋單位。

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