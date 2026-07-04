外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮

一名港媽近日發文控訴，指4歲兒子向來抗拒洗澡，由外傭接手後卻奇蹟地「神速」完成。滿心歡喜以為請到神隊友，豈料竟由兒子口中揭發驚人「暗黑交易」，令她當場氣炸。詳情見下圖及下文：

外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯逐張睇↓↓↓↓

洗澡突變神速 揭發「暗黑交易」

樓主早前在社交平台Threads發帖，表示聘用了該名外傭幾個月：「本身覺得佢做嘢不過不失，搞得掂我小朋友就得。」

她續指，平時小孩洗澡總要花很長時間，「叫極都唔肯去沖，沖緊又唔肯完」。然而，自從外傭姐姐接手幫忙後，竟然很快就搞定，樓主起初還覺得「氹到我小朋友咁厲害」。

到了戲肉部分，樓主稱：「直到我小朋友同我講，姐姐幫佢沖完涼會請佢食朱古力做獎勵，平時我係唔俾朱古力小朋友食嘅，佢仲教我小朋友要偷偷哋喺房間食，因為冇Cam（鏡頭）影到，唔俾我知。知道之後真係好嬲😤😤。」

網民：小孩子那有秘密

對於外傭的做法，不少網民表示深有同感，笑言外傭低估了小孩的坦白程度：「你個工人姐姐太天真，小孩子那有秘密」。

有相同遭遇的網民留言，分享外傭陽奉陰違的經歷：「同我工人一樣㗎，我話唔好俾朱古力佢食，佢特登帶佢去會所俾佢食，咁啱我收工去搵佢哋撞正」。

不過，也有網民認為無傷大雅：「4歲冇所謂啦，兩歲就話唔食得糖啫，我個細路3歲K1都係其他小朋友教佢食糖」。

網民倡提供「合法」獎勵

針對外傭貪圖方便使用「捷徑」，網民建議港媽從不同途徑解決問題。有人認為家長應好好引導孩子，趁機進行教育，多謝兒子坦白之餘，亦要鼓勵他繼續跟媽媽分享：

「首先要多謝仔仔坦白！鼓勵佢要繼續講俾媽咪知，任何人同佢講唔好話俾父母知都係壞事嚟，要小心！講清楚糖同朱古力只可以父母俾，唔可以日日咁樣食。」

網民並建議港媽主動提供其他「合法」獎勵，讓外傭去哄小孩，例如改用其他較健康的零食：「買啲Vitamin（維他命）嘅Gummy Bear（熊仔橡皮糖）去代替得唔得？」，或者「買定啲糖俾姐姐，沖好涼等姐姐俾小朋友，叫姐姐唔好再俾朱古力」。

另外也有網民提議用非食物作獎勵，留言建議：「叫佢改獎貼紙啦」，或者「每沖一次涼俾粒沖涼星星，儲夠唔知幾多個就可以換份小禮物」。

網民：讓洗澡過程變好玩

此外，有網民分析外傭的做法只是想節省時間，因此建議家長提供法寶，讓洗澡過程本身變得好玩，從而轉移小孩的視線。例如家長可以「買兩支水槍俾佢哋沖涼玩」，又或者「可以叫工人喺同佢沖涼時吹波波，令沖涼好玩啲」，用好玩有趣的互動來代替物質利誘。

資料來源：milachan8888＠Threads

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