殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮

昨日（28日）於灣仔會展圓滿結束的「香港家居博覽」，竟然出現「假央視」採訪隊！身兼網紅裝修師傅及ST深德（ST Design Group）負責人梁仁健（梁師傅）在社交平台發文，大爆在參展期間遇上一檔「假央視、真詐騙」的大龍鳳，呼籲同行切勿上當，不少參展商均留言表示曾遇過，揭開「假央視」蹤跡已遍及會展、亞博等多個本港展覽會，其行騙手法在港前所未見。

《星島頭條》正就事件向主辦機構查詢。

「記者團隊」交足戲 突襲邀請上深圳專訪

梁師傅在社交平台Threads及Youtube頻道發帖，他在帖文中劈頭便說：「我懷疑我遇到詐騙？！」他憶述上周四（25日）即「香港家居博覽」首日下午，突然有一個自稱「央視（CCTV）記者」的團隊走入他們的展位進行採訪。從梁師傅上載的相片可見，該名被加上Emoji遮蔽樣貌的女「記者」身穿斯文白恤衫，胸前掛著極度逼真的「記者證」，手持咪高峰煞有介事地進行訪問。梁師傅形容對方「真係有crew，有卡片，帶記者證，似層層咁」，舉手投足加上隨行的拍攝裝備，表面看起來極具專業架勢。

在現場訪問完結後，這班「記者」突然提出一個極不合理的邀請：「想邀請公司負責人呢個星期日（28日）去深圳福田做個企業專訪！」這個要求立刻讓梁師傅心生疑慮，因為星期日正正是家居展的最後一日，亦是全個展覽最忙碌的時候，要負責人放下生意跑到深圳做半日訪問，實在不合常理。

向受訪人索身份證 「訪問提綱」露馬腳 AI神助攻拆解騙局

隨後，梁師傅收到了對方傳來的詳細資料，他分享的相片可見，這份所謂的「訪問提綱」表面上做得非常認真，格式正統，流程有紋有路，每項細節都寫得十分清晰。但當梁師傅仔細閱讀時，發現文件內竟出現「誠信企業家大會候選名單」的字眼。他坦言對方根本不認識其公司，就無端端將他納入候選名單：「越睇越覺得唔對路 ，愈睇愈伏。」

為了釋除疑慮，梁師傅決定發揮現代人的智慧：向AI求助，從他上載的截圖可見，AI在回覆中明確分析，指出這是近期極為流行的「冒充央視」詐騙套路。這類騙案表面上會安排「主播」訪問、邀請事主到高級酒店進行採訪，甚至頒發名銜，但實際上「全部都係演員」。當受害人抵達現場後，騙徒就會露出真面目，用各種方法威迫利誘事主簽下幾萬甚至幾十萬的「天價宣傳合約」，或者要求購買假牌匾。

梁師傅不禁感嘆道：「只能話依家啲騙徒真係無孔不入，連擺展覽都有機會中招，差啲要報東張！」他更直指對方最荒謬的一點，是聲稱到場訪問時需要核對身份證，令他直呼「第一次聽接受訪問要比人查身份證」。

參展商揭秘：多組「假央視」記者流竄全港 亞博、寵物展現蹤影

帖文引來極大迴響，不少參展商紛紛湧入留言稱見過這班「假央視」記者，踢爆騙徒的蹤跡幾乎無處不在，並懷疑他們並非單獨行動，而是有組織地流竄全港各大展覽。

有專營洗髮沐浴產品的參展商留言表示，他們在亞洲國際博覽館（亞博）擺展時亦遇上同一班人：「琴日我哋亞博展覽都遇到，不過我哋冇接受採訪。其他檔主都話怪怪地...要加佢地WeChat」，梁師傅亦回應感嘆對方「由會展過咗亞博搵食」。此外，有專營寵物小食的檔主指連寵物展都有他們的身影；而身為遊戲製作人的另一位參展商更表示，曾在課外活動展及InnoEX兩個展覽中，見過這班人「突然冒出來」，形容他們「專業搵食」。

「假央視」三人小隊模式運作 幾組「記者」場內尋獵物：「叫咗唔少人」

騙徒的手法到底有多逼真？有經營公司的參展商分享，這班假記者是以「三人小隊」的姿態殺入建築展：「佢地三人都有過嚟我哋展覽廳，同你(指梁師傅帖文)講嘅一樣，之後仲係微信比晒資料我哋，有晒訪問大綱又約晒拍攝日，好似層層喎」，幸好老闆當時「唔得閒冇上去」，才避過一劫。

另有經營密室逃脫的老闆在展覽會場上，同樣收到「星期日上深圳接受訪問」的「假央視」邀請，直呼「don’t trust!」。梁師傅在回覆其他參展商留言時更透露，當日原來有幾組「記者」在場內同時尋找獵物，甚至有幾個同行私訊他，估計「叫咗唔少人今個星期日上去」。

前老闆曾中伏：貪威畀3萬人仔 換得幾張假相

在眾多留言中，最令人震驚的是有網民大爆前老闆不幸「中伏」的經歷，該網民指前老闆因為「鍾意威」而上當，當時內地同事已經警告過「如果真係有心邀請，就唔會要我地比錢啦」，但老闆不聽勸告，執意當作「比錢賣廣告」。

結果騙徒一開口就叫價3萬多人民幣，但最後的成品卻得啖笑：「我地見佢哋最尾只見到出咗幾張都唔知真定假嘅相，但從來都冇見到過有片，亦冇出處，例如：節目名，幾時air」。這名事主最終只能將相片放上小紅書「威吓」，後來知道自己做了水魚，便默默將帖文刪除。另有網民補充，小紅書上早有類似的詐騙私訊，邀請去北京央視錄影廠訪問，更會給予「好正式嘅表格同流程」，但上網卻完全找不到該節目的記錄。

不少網民對「假央視」「齊crew掛證」公然出沒本港展覽場地感到嘩然，坦言「前所未見」、「全部都係演員」。有網民指出這種聘請時薪演員扮途人、扮買家造假的手法在內地屢見不鮮，但如今連扮官方記者都敢做，直指「不誠實使用虛假文件，在香港發生就是嚴重罪行」。梁師傅事後表示已即時通知主辦機構，希望主辦單位能提醒其他參展商，並藉著這次公開事件，呼籲各行各業提高警覺，以免成為下一個「水魚」。

內地「假央視」詐騙產業鏈屢見不鮮

資料顯示，這種冒充內地官方媒體的詐騙套路，在內地早已有跡可尋，，甚至發展成一條成熟的詐騙產業鏈。2023年4月，央視官方亦有報道黑龍江警方搗破兩宗假冒央視記者的案件。當時的騙徒不但偽造印有假網站QR Code的新聞記者證，更虛構成立「央視三農工作站」，向受害人騙取高達20萬元（人民幣，下同）的加盟費；另一名騙徒甚至冒充《廉政中國》欄目組，以「節目曝光」為威脅，直接向農民勒索60萬元。

這股歪風其後更蔓延至大灣區，在2024年2月，廣州一間傳媒機構被揭發明目張膽地在寫字樓掛起「CCTV華南記者站」的招牌，大肆偽造央視印章、授權書及咪牌等裝備。他們假借製作《舌尖上的中國》等多檔知名節目之名，瘋狂向當地餐飲企業及酒店洽談合作並騙取廣告費，最終涉案的3名主腦因偽造印章罪，被判囚11個月至1年半不等。

直至最近的2025年2月，江西警方跨省拘捕了一名假冒「央視總台編導」的男子，該名騙徒為了令騙局更逼真，竟然落足本錢招募員工為其拍攝及剪接，將自己包裝成資深編導。他以協助在央視付費頻道播放宣傳片、頒發行業獲獎牌匾等為名連環行騙，最終被判囚3年及罰款2萬元。

來源：stinteriorhk＠Threads

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