夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮

一名夜歸女子日前回家時，驚見鐵閘離奇被掛上一個紙袋，起初以為是送錯外賣，豈料打開一看，入面竟然只得「呢樣嘢」。

女事主滿頭問號上網分享，有人和應爆出同類心寒怪事，驚揭這個可能並非惡作劇那麼簡單。估計有可能是繼「煙頭」和「鐵釘」陣後，最新的賊人「踩線」舉動，並揭出當中的犯案密碼。詳情見下圖及下文：

夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼逐張睇↓↓↓↓

樓主：無啦啦見到門口掛住咗袋嘢

樓主昨天（27日）在社交平台 Threads 以「新型騙案？」為題，上載相片並發帖留言指：「今日夜晚返到屋企，無啦啦見到門口掛住咗袋嘢，本身以為係外賣送錯，但係個紙袋又無單又無剩，入邊仲要得一包餅😶‍🌫️ 有冇人知道發生咩事？🥶」

網民拆解「掛袋」密碼：測試屋內有無人

不少網民看過照片後也替樓主抹一把汗，直指這絕非惡作劇或送錯外賣，而是危險的「踩線」暗號。

有人留言警告：「我早2日都睇到有人post（發帖）同你類似嘅case（個案），話轉頭出門口再睇下，袋嘢就唔見咗應該係踩線，要小心啲😓」

有人則直指是「似踩線」，並點出背後恐怖動機：「唔收入屋代表冇人住緊」。

樓主自爆一醒目處理方法

面對網民的警示，樓主幸好警惕性高，即時通知大廈物業管理處處理：「我打咗俾樓下看更叫佢哋處理咗🙏🏻」。

對於門口無故多出的神秘紙袋，多位網民亦留言教路，建議最安全的處理方法是直接棄置，切忌貪小便宜：「我會成包拆散佢，掉垃圾房😌」、「掉咗去」、「唔屬於自己嘅嘢唔好拎」；也有網民留言安慰樓主，指可能是「無聊人仕，嚇鬼🤣」。

Threads截圖

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