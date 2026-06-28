信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮

有將軍澳街坊近日在網上大吐苦水，指家人在區內街頭慘遇「扒手黨」偷銀包。最離奇的是，明明受害人全程身在香港，其被盜的信用卡卻猶如「瞬間轉移」般，在短短半小時內極速「飛」到日本，更被人在當地高級餐廳瘋狂盜刷高達6位數，數以十萬計的款項，而這宗極詭異的交易黑幕亦隨之曝光......詳情見下圖及下文：

信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕逐張睇↓↓↓↓

往將軍澳運動場途中 疑等過馬路遇竊

樓主早前（23日）在社交平台 Threads 以「將軍澳」為標籤發帖，一五一十講述事件的來龍去脈，並呼籲街坊多加留意，特別要提醒家中長輩出街小心財物。

樓主憶述事發經過：「我屋企人喺尋日（星期一，22日）朝早大約9:00左右，由坑口屋企出發，經過坑口地鐵站，行去將軍澳運動場。點知一去到運動場，就發現自己個背囊俾人拉開咗，入面個銀包已經不翼而飛，好大機會係喺呢段路程中，懷疑係等紅綠燈期間一時唔留神，俾啲專業扒手打荷包偷走咗。」

信用卡「瞬間轉移」 半小時狂碌6位數

樓主續指：「最恐怖嘅係，我屋企人個銀包被偷之後短短半個鐘內，佢張信用卡竟然已經喺日本一間高級餐廳，俾人瘋狂碌咗筆非常大額嘅卡數！」

樓主大感不解地稱：「銀行覆我哋話對方係 face to face（面對面）交易。但當時我屋企人明明喺將軍澳，張卡點飛去日本？後來上網查返，原來而家有大型跨國犯罪集團，前線專門喺我哋呢啲住宅區小商場／街度偷卡，賊人同夥就喺日本將信用卡加落手機 Apple Pay / Google Pay 入面進行交易。」

樓主及後在回應欄補充，賊人是「分開幾次碌咗5位數，總共6位數。我屋企人收到短訊先至知俾人碌咗，即刻打電話問銀行點解完全唔使確認，🤦🏻佢話呢次交易係面對面拍信用卡機，所以唔使確認。」

樓主並表示：「其實依家仲未確定係咪電子錢包，不過銀行回覆就話單交易喺日本實體店度碌咗卡。」

揭極詭異黑幕 涉事日本餐廳「全日休息」

事件其後爆出更詭異的轉折，樓主起底涉事餐廳後發現：「最奇怪係啱啱查到呢間餐廳，星期一全日休息（我屋企人被偷銀包碌卡嘅日子係星期一），但係唔開門，都可以面對面拍到舖頭信用卡機做交易，覺得間餐廳有啲可疑......」

網民拆解跨國洗錢手法

信用卡「瞬間轉移」事件看得網民心寒，有人化身神探，拆解這個「跨國高科技扒手集團」的恐怖運作模式：

「電子錢包都要驗證先加到，似係 copy 咗張卡嘅 paywave，再喺日本嗰邊 dup（複製）返張嚟拍。可以碌到咁多次幾萬，都好肯定間餐廳係一伙，週一休息就係專做呢啲大額交易（其他日子就去其他店做）。」

網民提供對付「扒手黨」自救法

面對防不勝防的扒手手法，已報警求助的樓主在帖文中苦口婆心地告誡街坊：「想借呢件事提醒咁多位街坊，可能呢班跨國賊而家專攻我哋呢啲住宅區，因為知道街坊喺屋企附近買餸、去圖書館、行商場心情最放鬆，警惕性最低。大家出街（特別是去街市、推買餸車、BB車）一定要拉好個袋，小心睇實財物！」

不少街坊亦留言互相警惕：「貴重物品要跟身啊…」、「要將背囊放胸前，自救！」、「而家唔使帶卡出街了，直接用八達通」。亦有網民拋出金句苦勸大眾：「常言道：背囊孭在背後，係符合其功能性的；現在世風日下扒手當道，但內裏物品就屬於他人了」。

資料來源：ming.cho9990＠Threads

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