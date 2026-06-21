將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮

港鐵月台再次出現荒謬一幕。一名黑裙女子在毫無包裝保護的情況下，單人匹馬將一件高過頭的超巨型「貼身神物」運入港鐵將軍澳站，更在月台單手扶著霸氣候車。照片曝光後引起網民關注，除驚嘆女子力大無窮「撐起半邊天」外，這件「貼身神物」赤裸裸通街走的衛生問題，也惹來非議。詳情見下圖及下文：

將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟逐張睇↓↓↓↓

樓主：女人真係撐起半邊天

樓主今天（21日）在社交平台 Threads 上載相片發帖，留言指：「一個女人可以搬到張床褥去搭地鐵，女人真係撐起半邊天👍🏻👍🏻」。

從上傳的相片可見，現場為往寶琳／康城的月台。黑裙女在月台僅以單手扶著一張高過她整整一個頭的雙人床褥邊緣，神態自若地候車。

有網民除了驚嘆「咁大張點入到閘？」外，還驚訝「咁好力水？」、「真係入到車廂？」，並指「咁大力，抵佢慳返搬屋運費！」、「唔怕面懵，好嘢👍！」、「黐線㗎！」。

運送過程匪夷所思 無包裝掂晒地

不過，目睹床褥在無膠袋、無紙皮的情況下「赤裸裸」通街走，更多網民第一時間聯想到衛生問題。由於運送過程實在太過匪夷所思，網民瘋狂調侃：

•「床蝨先入屋，然後蔓延埋隔離屋🤡！」

•「點解咁都入到地鐵，仲有個床褥掂晒地。返到屋企唔係即刻攞嚟用呀嘛？🤮」

•「我有冇睇錯？佢個床褥係連膠都冇，一啲包裝都冇？？？」

•「錯重點，張床褥完全唔包就咁通街走，真係乾淨又衛生🙂‍↕️。」

•「呢啲人都係奇怪……床褥呢啲咁貼身個人嘅嘢，都唔應該咁樣搬啦！無包裝無剩掂晒街外地方、地鐵車廂、街外地下，咁污糟。」

•「呢個女人好有問題，搬咁大張床褥入閘已經好厲害，仲要張床褥冇包裝，佢要搬去邊度都應該污糟晒，究竟個腦生咗去邊？」

有人更加估計：「新床褥無嘢包實？可能垃圾站拎二手的🤮。」

畫面太癲 網民疑是「AI製圖」

由於相片的畫風實在太超現實，也有不少心水清的網民冷靜查問，質疑相片是否虛構：「有冇人懷疑這張相片是 AI（人工智能）？」、「AI 下話？」

不過，這類「貨運黨」霸氣挑戰公共交通工具的奇觀，在港並不陌生，有網民分享自己見過的更誇張場面：「見過成部洗衣機搬上巴士😣。」

根據《香港鐵路附例》，「運載行李」的「一般條件」——市區綫行李體積的限制：除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

資料來源：kinwingringo＠Threads

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