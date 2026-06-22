失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮

一名失意女子近日在九龍塘又一城附近街頭爆喊，幸好獲一位陌生暖男特意跑去買來紙巾及食水安慰，更留下一句極暖心的金句，令事主大為感動，同時亦感動網民。帖文隨即引起網民熱烈留言打氣，並大讚「香港真係好有愛！」。詳情見下圖及下文：

失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網逐張睇↓↓↓↓

陌生暖男送水送紙巾 留下金句傳遞愛心

樓主昨天（20日）在社交平台 Threads 上載相片發帖，留言指：「好愛香港人。遇到不愉快喺又一城附近忍唔住喊，有個男仔特登買紙巾同水俾我，好多謝你😭我真係冇事😭😭😭。」

樓主續指，當時該名暖男安慰她：「你話你都曾經俾人咁樣幫助過，咩事都會過去。多謝你，我以後一定會咁樣幫返其他人😭😭💗真係好多謝你。」

網民打氣：唔開心嘅總會過去

這股「愛心傳遞」的正能量隨即打動網民，熱心人湧入留言區為樓主打氣：

•「不愉快嘅事總會過，喊過後好好重新出發，加油！」

•「加油，明天又是新的開始。」

•「任何人都會經歷過唔開心嘅事，但總會過去，這才是人生。慶幸還有這麼好的過路人，雖然唔開心，但仍有一絲暖意。」

•「喊出嚟係好事💗遇到陌生人關心都係好事💗你願意幫返其他有需要嘅人更加係超級好事✨️✨️✨️所以你一定會愈嚟愈好🥰好多好事發生的!!!💗」

網民更留言大讚這是「愛的循環」及「正能量接力傳出去」：「真是，俾人幫過千年記，遇見有人需要都會馬上出手❤️❤️❤️你要加油啊，Take care（保重）！」

網民接力分享暖心經歷

不少網民在留言區接力分享自己在香港遇過的暖心一幕，證明「香港其實好多好人」：

•「我試過喺一間拉麵店同緊阿女嗌交，個店長送咗杯嘢飲俾我哋兩個，我喊咗出嚟，好感動。因為我覺得好似影響到佢生意環境，都好唔好意思，佢仲咁好冇怪我哋，用行動安撫我哋。」

•「我之前喺的士講電話喊到索晒氣，司機叔叔都默默俾咗盒Tissue（紙巾）同埋1粒糖我，好窩心。」

•「我都試過當年失戀坐在公園喊，有位先生遞咗包紙巾俾我，好感動。」

網民自爆曾當遞紙巾暖女／暖男

除了接受幫助，更有不少網民分享自己曾經作為「遞紙巾暖女／暖男」的經歷，讓大家看見香港人互相守護的默契：

•「試過夜晚跑海傍，有個女仔坐喺船位喊，我都有俾紙巾佢。因為佢喊得勁，自己唔識安慰人，問佢Are you ok？（你還好嗎？）😭（其實怕佢跳海）同埋話唔好坐太夜，一晚無人就危險。佢話知道，跟住再喊過。希望真係喊完無事。🌞 你都係，喊完飲水，食啲自己鍾意嘅嘢，好唔好都要過，對自己好啲。」

•「我都曾經見到個女仔喺地鐵站講電話講到喊晒咁，即刻去便利店買包紙巾俾佢，嗰一下只係諗少少嘅事會令到對方感受啲啲溫暖...香港人生活唔容易，大家加油🙂。」

資料來源：winglam._.l＠Threads

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