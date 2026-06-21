睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮

有自嘲「窮鬼」的港女因一個心動理由睇中燒炭盤，計劃買入裝修自住。不過，這念頭一動，即有「凶宅」過來人現身勸世，淡淡然自爆一句：「冇嘅，我病咗幾個月」，真是信不信由你。詳情見下圖及下文：

睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月逐張睇↓↓↓↓

樓主：買嚟裝修自住諗得過

樓主昨天（20日）在社交平台 Threads 發帖，留言指：「有冇人住緊凶宅？最近睇咗個單位有人燒過炭，但送到去醫院急救，價錢真係好抵，其實買嚟裝修自住好似都諗得過」。

樓主在回應欄無奈補充「窮鬼係咁…又平咗50萬了」，並進一步透露燒炭情況，指「死咗啊最尾」、「去到醫院就死咗」、「總之係白車走，唔係黑箱車」。

在回應網民「估唔估到價？做唔做到按揭？」等提問時，樓主更指「個Agent（地產代理）話做到」、「估到」。

網民關注：窮鬼 VS 冤鬼

面對凶宅有「50萬大劈價」的強烈誘惑，「向錢看」的網民直言「窮」才是人世間最恐怖的事：「有咩恐怖得過窮？」、「其實睇你怕唔怕、迷唔迷信啫，香港最怕就係窮」、「呢個世界人比鬼恐怖...窮都好恐怖...」。

甚至有人豁達地表示：「自住冇乜所謂喎，其實自古以嚟咁多天災人禍，又成日打仗又大屠殺咁，有邊寸地會係冇冤魂呢？」、「地球上到處都死過人」、「平均一日一單，周圍都死過人，可能住咗都未必知」。

有人更直言只要行得正企得正就無有怕：「其實睇你個人迷唔迷信，我朋友就天不怕地不怕，佢覺得佢有冇做虧心事就唔會驚依啲嘢，所以都係睇你有冇做虧心事」。

網民：住到要燒炭 風水係點自己諗

不過，還是有不少網民從玄學角度極力勸退樓主，提醒：「凶宅如果死過人，冤氣大」、「我覺得只要有一丁點疑慮，都唔好買。除非你有好多錢咁，呢間唔住咪買過間囉😂」。

有網民一針見血指出盲點：「住到要燒炭，風水係點自己諗」、「屋企嘅風水真係好緊要，如果間屋風水差，住落會好影響運勢，就算唔使錢都係咁話」。

更有疑似過來人拋出震撼彈，淡淡然的一句回覆：「冇嘅，我病咗幾個月」可堪回味；亦有人分享身邊人撞板經歷：「有朋友住過之後成日病，佢自己唔信，但佢家人Ｘ到佢飛天，最後都要佢搬走咗 😂」。

網民憂易買難賣

除了鬼神之說，亦有精明網民實際地指出「凶宅」的致命傷在於市場流轉率：「易買難賣呢」、「唔會自住，只做投資放租」、「你轉手未必賣得出。不買」。

網民苦口婆心提醒樓主，就算過得了自己那一關，也要考慮下一手的承接力：「你自己驚唔驚係你自己問題，但呢類貨市場未必接受，或者願意用市價接受」、「你考慮到唔介意嘅下一手用咩價錢承接你個單位就得...... 或者，你預咗住一世」。

資料來源：dreydreydreyyyyy＠Threads

相關閱讀：

網售西灣河鳳姐被殺凶宅 陰森現場照曝光 網民嚇壞：廁所塊鏡都係「血」

獲派石籬邨揭同層有凶宅 港男躊躇：唔知仲要唔要好

港女輪候公屋13年獲派彩園邨凶宅稱感恩 網民 : 做人豁達啲好

公屋首次編配凶宅二三派同樣不合心水 港媽無奈：焗住博第四派

排公屋10年竟獲派凶宅 申請者苦惱：要唔要？

港媽獲派天晴邨凶宅月租逾1800元 為兩孩成長放棄接受編配