黑喼橫擺中間雙腳越擘越開 港鐵「越界男」幾乎大髀貼大髀 短褲女嚇壞 網民傳授防抽水反擊神招｜Juicy叮

港鐵車廂驚現懷疑有意佔便宜的「越界男」，兩隻腳中間擺放了一個橫放的黑色行李箱，雙腿越擘越開，幾乎與坐於身旁的短褲女大髀貼大髀，嚇得女方連出兩招對付。女事主痛定思痛，在網上發帖提醒「只要掂到你唔舒服就要出聲」。大批網民睇唔過眼，怒轟這名「越界男」根本就是擺明特意「抽水」，紛傳授「防抽水」反擊神招。詳情見下圖及下文：

黑喼擺中間雙腳越擘越開 港鐵「越界男」幾乎大髀貼大髀 短褲女嚇壞 網民傳授防抽水反擊神招逐張睇↓↓↓↓

樓主：對腳分到超級開

樓主昨天（19日）在社交平台 Threads 上載相片發帖憶述，當天早上搭乘港鐵時，旁邊男乘客的兩隻腳中間擺放了一個橫放的黑色行李箱，雙腳因此張得超級開：

「今朝搭地鐵隔離個男人兩隻腳中間擺咗個喼，對腳分到超級開，係過晒界直情黐住我的。我係咁向隔離避開，同用袋隔開佢，佢後尾越分越開，不停掂到我大髀，但係我唔夠膽出聲，最後我自己企起身走咗。奉勸大家無論人哋係咪特登，只要掂到你唔舒服就要出聲 😭😭😭😭」。

樓主在留言區補充，自己當時曾試圖反擊，可惜對方完全不當一回事：「我之後擺咗個袋喺我哋中間，用力撳落去，佢望下我又冇反應，我最後都係敗走😭😭😭😭」。

網民：百分百揩油

樓主的遭遇引來不少網民的共鳴與心疼，判定「越界男」的行為極度不齒，是刻意佔便宜：

• 「特登抽水啦，啲核核突佬抽水嘅花款比你想像嘅多，見唔對路要識開聲鬧」

• 「下次妳大叫『非禮呀』，因為男女受受不親，係唔可以大脾貼大脾掂到妳肌膚的😌」

• 「咁樣唔止唔舒服啦，嚴重啲講可以係非禮啊，佢著短褲，你又著短褲，三唔識七男人大髀貼住女人大髀？」

• 「男人角度，佢百分百係揩你油」

• 「正常唔會咁坐法，有心嘅」

• 「講真佢有心避忌一定唔會咁坐，好明顯佢特登」

• 「我雙腿之間擺喼都唔會咁擺，因為呢個係最唔舒服嘅方法，正常人要擺雙腿之間都係打棟咁擺，自己坐得舒服，又唔會阻到人😀🤏🏻所以佢呢啲，我一律當特登」

網民傳授「防抽水」反擊神招

不少網民安慰樓主，認為她及時起身離開是最明智的保命與自保方法：

• 「識起身行開已經好叻㗎喇，知道唔係個個有膽出聲」

• 「我在紐約地鐵內乜人都有，無論你是男是女保命之法，一覺得唔妥，走！！！」

• 「擺明突登，如果唔敢出聲最佳方法就係走開保護咗自己先。」

• 「立刻離開個位，寧願唔坐都唔好蝕底畀佢」

同時，也有大批熱心網民「過兩招」給一眾女士，分享若再遇到同類事件時的強硬反擊大法：

• 「大聲有禮貌咁叫佢合埋對腳，你無位坐唔想掂到佢，等其他人都聽到望住你哋」

• 「直接問佢：『唔好意思呀先生，想問下你擘到對腳咁大係咪想搏我懵呀？』記得要大聲少少，俾附近嘅人都聽到」

• 「通常我會拎個袋隔住，如果都係唔得，拎條鎖匙出嚟，尖嗰邊對住佢，佢feel（感覺）到痛就會縮腳」

• 「我上次搭車同樣經歷……我拿個背包，放在我哋腳之間，然後我就大大腳學佢咁叉開，頂番佢隻腳入去，正常嘅人自然會縮番入去。對付呢啲人，唔可以怕事……」

• 「翹腳，踩佢個喼」

• 「如果係我我都會縮一縮先，佢再繼續呢，我會出聲有冇搞錯！（出聲表示不滿），佢再黐埋嚟，我唯有拎手機影相／拍低佢，起身行開，最好影埋個樣有根有據認埋個人！所以好明白女士喺咁嘅情況下個心情，又驚又嬲又無助！」

• 「我有次都試過，有條友喺我隔離咁樣坐（仲要冇喼），我踩Ｘ住佢隻腳起身然後走咗」

資料來源：Threads

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