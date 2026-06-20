惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮

一名港男早前接到一名陌生惡漢的「白撞」來電，指令他「聽朝返寫字樓見我」。一頭霧水的港男追問到底，卻多番被掛斷電話。事後，有熱心網民看過兩人的對話過程，驚揭事件背後恐涉及科技陰謀——騙徒的真正意圖，其實是要引事主開聲，繼而偷走「呢樣嘢」。詳情見下圖及下文：

惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」逐張睇↓↓↓↓

惡男命令「聽日返嚟見我」 後狂掛斷電話

樓主早前在社交平台 Threads 以「詐騙死全家」為題發帖，憶述早前睡覺時電話響起，來電顯示為「9XXXXXX2」。接通後，對方的態度極之惡劣：

👺 惡男：「你聽朝10點鐘返嚟寫字樓見我！」

🙋‍♂️ 樓主：「先生，請問你邊位？」

👺 惡男：「依家連我係邊個你都唔知呀？」

🙋‍♂️ 樓主：「你會唔會打錯電話呀？」

👺 惡男：「咩打錯呀？XXXXXXXX囉！」

🙋‍♂️ 樓主：「但我真係唔知你邊位喎...」

電話隨即被對方「Cut線」（掛斷）。怎料幾秒後，惡男又再次打來：

👺 惡男：「我都係叫你聽日返一返嚟見我啫。」

🙋‍♂️ 樓主：「咁你話畀我知寫字樓喺邊先得㗎😆」

👺 惡男：「你依家連我都唔識呀？」

🙋‍♂️ 樓主：「咁你話畀我知寫字樓邊度，我聽日上嚟啦。」

惡男隨後再度掛斷電話。樓主其後用 WhatsApp 傳訊息追問對方身分，對方竟又打電話來追問：「咁你聽日返唔返嚟？」，當樓主重申「我唔知寫字樓喺邊呀」，對方第3次Cut 線，並把來電飛往留言信箱。

樓主接著在帖文怒罵「Ｘ你個嘴，我向所有Junkcall（垃圾來電）網舉報晒條Ｘ頭，再Whatsapp 舉報埋佢，做人真係要有禮貌，最Ｘ憎人Cut線」。

網民揭露科技陰謀

看過事件的來龍去脈後，不少網民一言驚醒夢中人。大家估計這並非普通的整蠱電話，而是騙徒特意設計的「語音陷阱」，目的是要錄下樓主的聲音，再利用 AI（人工智能）技術「複製」聲線去行騙：

• 「對方已經不正常，你還跟他嘗試溝通，救命啊！🙄👎騙徒已經錄了你的聲音😔」

• 「同佢講咁多，你把聲已經俾人偷咗啦。之前有同事聽咗個一模一樣，過兩日就有人打俾佢屋企人用佢把聲借錢」

• 「攞咗你把聲，輸入AI再轉人性，可能你之前裝咗一啲軟件，落咗你電話號碼小心」

網民提醒要有防騙意識

有網民更提醒要有防騙意識，因長篇大論的溝通反而正中騙徒下懷：

• 「其實最佳嘅方式係，聽到啲電話，即刻收線」

• 「旨在錄你把聲，撩你講多啲嘢，就會AI得真啲，接未知來電，頂籠講聲喂就算」

• 「而家接到呢啲唔會再出聲回應。費事佢錄低我聲紋再去唔知做咩。寸番佢型嗰一陣，有冇手尾跟唔知」

• 「電騙嚟，會錄你把聲」

• 「我都收過這電話，小心錄取你的聲紋」

• 「錄Ｘ你把聲，再用AI模仿」

網民分享反擊大法

帖文同時引出大批曾接獲同類「聽朝返寫字樓見我」電話的網民留言，分享各種爆笑的反擊方式：

• 「遇到過，用低音重覆問咗3次『你係邊個』就直接Cut線」

• 「聽過幾次，問佢邊個寫字樓，我有好多個寫字樓，佢就收我線」

• 「早幾個月都收到，琴日用，9XXXXXX6 再打過嚟，噏得出我個英文名，又係同一樣嘅對白，我喂完兩聲就Cut咗佢線」

• 「第一句就知係詐騙電話，仲講咁多，Cut佢先」

• 「之前都收到類似嘅電騙，把聲勁似我一個男同事，我咪行出去望吓，之後知係電騙就Cut線Block（攔截）埋」

• 「我媽咪都收到幾次咁嘅電話，又講得出係咩名，又係叫佢聽朝10點過去寫字樓」

• 「我都接過呢類電話，話係我領導，叫我聽朝去寫字樓喎，但我就係領導🤣，直接XX佢老X之後Cut線」

• 「我最近都收過一模一樣嘅電話，佢仲扮係我老細！XX佢啊！把聲同語氣都唔係我老細」

Threads截圖（資料來源：shinglika＠Threads）

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