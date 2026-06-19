港鐵驚現時空旅人？ 旺角站月台拖鞋客擔挑運家當 網民揭開「穿越」奇景心酸背後｜Juicy叮

港鐵驚現時空旅人？旺角站月台早前迎來一名以擔挑運家當的乘客，幾十年來幾近在香港絕跡、「十里不換肩」的神技重現。這個極具年代感的奇特畫面讓人嘖嘖稱奇，好眼力的網民更從細節中揭開「穿越」奇景心酸的背後。詳情見下圖及下文：

港鐵驚現時空旅人？ 旺角站月台拖鞋客擔挑運家當 幾十年絕跡神技重現 網民揭開「穿越」奇景心酸背後逐張睇↓↓↓↓

網民：以為去咗農村

從網上流傳的短片可見，一名身穿迷彩褲、腳踏拖鞋的乘客，竟然以擔挑一邊挑著一個白色尼龍袋，另一邊則掛著摺疊椅等家當，在旺角站往中環方向月台上搖搖晃晃地行走，準備尋找位置排隊上車。

這種極具年代感的運輸方式，與現代化的港鐵站形成強烈對比，讓網民看傻了眼，不少人更笑言感覺自己彷彿瞬間「穿越了」：

•「以為去咗廣西農村」

•「時光倒流一樣……」

•「幾十年未見過嘅工具」

•「走難？ 定穿咗返咗去60-70年代？」

•「有冇鐵皮火車， 拎多兩隻生雞🤣🤣🤣」

•「五六十年代都係咁㗎啦！😂人哋買咗飛就坐得啦！」

網民：囍事過大禮

雖然有人批評此舉一抽二褦，可能會影響其他乘客，但也有大量網民發揮幽默本色，猜測「擔挑人」的身份：

•「西遊記沙僧？」

•「是囍事過大禮嗎？」

•「喺廣州地鐵都見過」

•「行為藝術，你哋識條鐵咩？」

嬉笑過後，還是有人細看片中的家當，當中包括了大量的空膠水樽，正經地指出：「擺明係執垃圾去回收……」、 「不管哪裏都有這些辛苦人存在」。

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據《港鐵附例》，「運載行李」的「一般條件」——市區綫行李體積的限制：除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

港鐵網頁截圖

資料來源：facebook群組「香港人」

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