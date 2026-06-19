外傭姐姐係隱形富豪？ 床底塞滿名牌包包 驚人真相曝光 自爆靠一經營手法賺夠回鄉買兩塊地｜Juicy叮

有僱主懷疑家中的外傭姐姐是隱形富豪，因其床下底的紅白藍袋塞滿名牌包包。這位外傭也大方自爆靠一獨特經營手法，賺夠回鄉買兩塊地。事件不禁令人反思，到底誰才是真正的「老細」？詳情見下圖及下文：

外傭姐姐係隱形富豪？ 床底塞滿名牌包包 驚人真相曝光 自爆靠一經營手法賺夠回鄉買兩塊地逐張睇↓↓↓↓

床底紅白藍袋以為是垃圾

樓主早前在社交平台 Threads 以「工人姐姐」為題發帖，留言指：「有無人懷疑屋企嘅工人姐姐係隱形富豪？🤣尋日同網友吹水，佢話有次放假幫姐姐執房，見到張床下底塞滿幾個大紅白藍袋，以為係垃圾」。

豈料一打開，竟然裝滿了成袋的名牌包包，「仲要勁新淨」。樓主續引述指，開頭還以為係網購貨，「之後問姐姐發生咩事。姐姐超淡定：『Oh mam, these are for my boutique in Manila. I buy from secondhand shops here and sell them back home.（哦，太太，這些是我在馬尼拉（菲律賓首都）的精品店要賣的。我在這裏的二手店買，然後運回家鄉賣。）』原來人哋放假唔係去中環打卡，係去掃名牌二手袋，運返菲律賓開精品店，仲已經買咗兩塊地」。

因應這宗奇聞，樓主表示：「我聽完真係笑咗又欣賞，我哋每日 OT（加班）到隻狗咁供樓，人哋可能喺家鄉賺得仲多過我哋。究竟邊個先係真老細？各位僱主，你屋企個姐姐有冇啲隱藏身份？投資高手？斜槓創業家？定其實都係『隱形富豪』？」

網民大爆姐姐「臥虎藏龍」事跡

帖文一出，立即引爆討論區。大批網民爭相分享自家工人姐姐極具生意頭腦、在鄉下「富甲一方」的臥虎藏龍事跡。原來，隱形富豪姐姐的數量遠超想像，各個都擁有驚人資產：

土地、大宅與別墅大亨

家鄉有別墅泳池：「以前屋企個菲傭係鄉下有別墅同泳池，影張相畀我哋睇。我以前唔信，依家信了」

家鄉有城堡豪宅：「我以前個工人姐姐屋企成個城堡咁，金碧輝煌嘅大宅」

泰國買地買上癮：「我工人姨姨喺泰國有5塊地，準備買第6塊😂🙈」

有樓收租投資農場：「我工人姐姐有自己樓、有樓收租、投資農場🙄全家最有錢係佢」

擁有私人島嶼與教堂：「我工人喺家鄉有個島🙉有2塊地，一個士多運行緊。總有捐錢興建咗間教堂畀當地基督徒教會。我問佢：點解要嚟香港打工？佢答：Sir I need to pay the mortgage and buy more lands（先生，我需要供樓和買更多的土地）」。

開便利店、跨國代購、兼職「大耳窿」？

除了買地買樓，許多姐姐更在香港打工期間，開創了多種「副業」甚至商業帝國：

轉賣童裝電器每月過萬：「我個姐姐都係轉賣嘢返印尼，童裝到電器手袋都有，佢話如果勤力寄返去每月都有成萬幾蚊㗎🤔」

鄉下開士多請員工：「我姐姐喺鄉下有兩間屋，一間自住，一間畀個仔。再開多一間士多，請佢嘅朋友幫手睇鋪，佢話韓國燒酒最好賣，$6港紙一樽。 🤣」

做放數「大耳窿」：「有時仲知佢自己做埋大耳窿，借錢畀其他姐姐，計利息，收唔收得番就唔知。」

打理3間珍奶店：「我以前姐姐一邊在香港工作，一邊打理在家鄉3間珍珠奶茶店。我自己生意失敗兩次，發現姐姐比我叻。」

網購貨轉賣起學校：「我哋有幫佢淘嘢落嚟好多年，佢拎去轉賣，每月賺緊過萬。鄉下幾個牛柵…地又有，最近聽佢起緊學校……」

退休回鄉蓋酒店 供子女留學澳洲

許多姐姐在香港辛勤工作多年，背後支持著的是一整個家族的逆襲：

退休回鄉蓋酒店：「以前姐姐做咗好多年，退休返去開酒店，開酒店之前係起間酒店」

供子女留學澳洲：「當年我工人姐姐突然話個女終於升大學，個仔又去咗澳洲讀書，我心諗我阿媽連野雞U（大學）都供唔到我讀，你係點操作的😂」

退休成包租婆兼農場主：「湊我嗰個姐姐退休了，佢有3層樓收租同一個農場，農場有5位員工。佢介紹來嘅親戚屋企係營運省市級大農場，阿親戚係大學畢業的，人到中年嫌悶，嚟咗照顧我老竇。」

出錢「請全村人旅行」 派米成慈善家

不少工人姐姐成功致富後，豪氣回鄉熱心公益甚至回饋鄉里：

請全村旅行、派米濟貧：「照顧阿媽嘅姐姐有好多田、有魚塘、起咗大屋，上年返印尼請晒成條村嘅村民去海邊旅行，租咗幾架旅遊車😂😂，仲會派米畀窮啲嘅人，變咗條村嘅慈善家😂😂👏🏻繼續做就係想再買多啲地，佢好聰明，啲錢交畀阿媽管唔經佢老公👍👍」

對於以上的種種，有網民一語道破箇中玄機，指出外地與香港巨大的物價差距，造就了這班外傭的「事業成功」：

「正如香港賺錢深圳使一樣好好使，菲律賓、印尼啲偏遠地區甚至比深圳物價低，返去可以做大帝🤣」

「好多姐姐都幫屋企發財有田有地開小店，叻人真係唔會被環境困得住！」

資料來源：yuki.helper＠Threads

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