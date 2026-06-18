網民直擊黑雨誇張水浸圖輯 上水行人隧道滿到似泳池 網民苦笑：屋企門口變黃河｜Juicy叮

本港天氣持續不穩定，香港天文台今日（18日）需發出黑色暴雨警告信號。天文台於下午3時05表示，過去數小時，本港多處地區錄得超過60毫米雨量，而北區、元朗及屯門的雨量更超過140毫米。

不少網民直擊黑雨誇張水浸情況。在上水，中午過後，區內有行人隧道嚴重積水，水深及膝，深度堪比「游泳池」；另有網民大曬家門外一片泥水、黃流滾滾的慘況，無奈自嘲：「屋企門口變黃河！」詳情見下圖及下文：

黑雨突襲 上水行人隧道浸到似泳池 網民苦笑：屋企門口變黃河逐張睇↓↓↓↓

各區網民直擊紅雨及黑雨下的市面淹水情況。其中，有網民上載短片直擊上水有隧道水浸。片中可見，路人在隧道內正驚險地涉水而行。樓主驚呼留言指：「勁誇張，上水有行人隧道水浸到直頭好似泳池咁💦」，並熱心提醒「大家記得注意安全留喺室內」。

樓下慘變「沙灘」 入村唯一通道變河流

網民在黑雨發出前後上載大雨短片，有人無奈地指：「唔好諗住我去咗沙灘，家陣我喺屋企樓下嘅情況😑😑😑」。另外，有一不小心在黑雨前外出的女網民，拍攝到入村唯一的路變成了河流，迎面而來的單車只能涉水而過。

朗屏暴雨如倒水 替工網民嘆離晒大譜

暴雨影響多區，有在元朗店鋪做替工的網民無奈地形容：「朗屏落大雨落到好似倒水咁，真係離晒大譜」。

天文台下午3時05分表示，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸。本港方面，過去數小時多處地區錄得超過60毫米雨量，而北區、元朗及屯門的雨量更超過140毫米。

天文台預測本港地區今日（18日）下午及今晚天氣多雲，有大驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢減弱。吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。展望端午節（19日）風勢頗大，有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光。週末期間大致天晴，但仍有一兩陣驟雨。下週初天氣酷熱。

資料來源：Threads截圖

相關閱讀：

黑雨｜落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了