落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮

天氣變幻莫測，出門在外最怕突然遇到大雨。下雨天如何避免變成落湯雞？有醒目網民教路用香港天文台的「雷達圖」當作「防雨神器」看天氣，更激讚這個功能「準到不得了」。詳情請見下文：

落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了逐張睇↓↓↓↓

女友視角直擊 男友神操作看「雷達圖」

有樓主早前在社交平台 Threads 上載短片發帖，留言表示：「我第一次見人咁樣睇天氣...」。短片以女朋友視角拍攝男友正用手機看著香港天文台的雷達圖，當時，雷達圖像正實時顯示香港及周邊地區的雨雲走向。

網民：天文台最好功能

不少留言的網民紛自爆自己也是雷達圖的忠實粉絲，直言每天出門前都必須看上一眼才安心：「必睇雷達圖，精準知道會唔會落雨」、「我手機天氣shortcut（捷徑）就係放呢個雷達圖⋯⋯」、「好常用，大概用iPhone 3GS開始就睇呢個，可以預計到帶唔帶遮好」、「呢個好有用，我每日出門前都望一望，好少中招㗎」、「睇雷達是必須的，天文台最好功能，一定睇爆」。

除了看雷達圖避雨，更有「進階玩家」附圖分享升級玩法，直言：「下...我成日都睇，仲會睇埋呢啲（其他天文台數據）」，當中包括「最低溫度概率預報」，以及「平均海平面氣壓概率預報」等。

進階玩家教路 附圖分享「升級玩法」​​​​

天氣雷達圖像為香港天文台「天氣監測圖像」的其中一欄，這圖非常簡單易懂，圖上的顏色正是代表降雨的強度，只要觀察這些彩色「雨區」，便可輕鬆預估雨況。有熱心的網民特地附圖，表示「一張圖教識你分雨區強弱」；更有網友附上地圖座標，提醒「仲要識睇地圖知道自己身處邊度」，隨時定位避雨。

資料來源：Threads

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